Bewezen: seks is een van de dingen die je het gelukkigst maakt

Hilarische vriendinnen, lieve familie en glansrijke carrière: het zijn een paar voorbeelden van dingen die je geluksgevoel bepalen. Toch zijn er volgens onderzoek twee dingen die je écht gelukkig maken. Namelijk seks en slapen.

De Britse supermarkt Sainsbury’s stelde een vragenlijst op over onder meer gezondheid, seks, slaap, vrienden en relaties. Deze enquête werd door maar liefst 8.250 mensen ingevuld.

Wat bleek? Er zijn twee dingen die het gelukkigst maken in het leven. Op de eerste plek een goed seksleven; dit maakt echt gelukkig. Dit komt door het vrijkomen van bepaalde stofjes in het brein. Daarnaast is een goede nachtrust van belang voor je geluksgevoel. Hoe het komt dat je ’s nachts vaak wakker wordt en hoe je je nachtrust kunt verbeteren? Dat lees je hier.

Bron NSMBL | Beeld iStock