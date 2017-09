Bewezen: zo lang houden we het gemiddeld vol in bed

Je kunt met vriendinnen praten over seks, maar soms is het ook wel fijn als de wetenschap het één en ander uitzoekt. Hoelang een vrijpartij over het algemeen duurt, bijvoorbeeld. Of beter: hoelang we het nu eigenlijk volhouden in bed. Het antwoord zal je verbazen.

Als je met je partner in bed ligt, voelt het soms misschien alsof jullie vrijpartij forever duurt. Onderzoekers van de Universiteit van Queensland bewijzen echter het tegendeel. Volgens hen gaat het gemiddeld gezien om slechts vijf minuten en vier seconden.

Dit ontdekten psycholoog Brendan Zietsch en zijn team door koppels met een stopwatch de liefde te laten bedrijven. Hierbij moesten de stellen meten hoelang de seks duurde, zonder voor- en naspel. Gemiddeld gezien kwamen stellen uit op vijf minuten en vier seconden, maar er waren ook koppels die het maar 33 seconden volhielden. Ook zaten er koppels tussen die maar liefst 44 minuten seks hadden.

Met of zonder

De tijdsduren lopen dus best uiteen, maar de onderzoekers benadrukken dat er weinig verschil zit tussen verschillende nationaliteiten. Daarnaast zou het niet van invloed zijn of de man een condoom draagt of niet. Is die vraag ook weer beantwoord!

Bron Cosmopolitan | Beeld iStock