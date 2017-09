Bewezen: zoveel procent van jouw collega’s masturbeert op werk

Vergaderingen, deadlines en afspraken buiten de deur: dat je werk de nodige stress met zich mee kan brengen, is niets nieuws. Niet gek dat je tussen de bedrijven door wel wat ontspanning kunt gebruiken.

Sommige vrouwen doen dit met een masturbatiesessie op het toilet op werk, maar over hoeveel procent van je collega’s hebben we het dan?

Ontsnappen

Waarschijnlijk denk (of hoop) je dat het toilet op de werkvloer alleen wordt gebruikt voor de behoeftes waarvoor het bedoeld is, maar niets blijkt minder waar. Onderzoek wijst namelijk uit dat behoorlijk wat mensen de wc’s gebruiken om even te ontsnappen aan de drukte en er masturberen. Zo’n 39 procent van je collega’s zou dat weleens doen.

Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat masturbatie inderdaad werkt tegen stress, daarnaast zou het je eigenwaarde en zelfvertrouwen een flinke boost geven. Maar wat vind jij ervan om het te doen op werk?

Bron Grazia | Beeld iStock