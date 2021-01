Bi-curious? Zo ga je op onderzoek uit

I kissed a girl and I liked it. (zingt schaamteloos verder). Het nummer waarmee Katy Perry in 2008 (!) wereldwijd doorbrak. Als tiener worstelde ze met haar geaardheid en had ze een lesbische fling. Ben jij bi-curious? Zo ga je stap voor stap op onderzoek uit.

Allereerst toch nog even het verschil tussen biseksueel en bisgierig. Biseksueel is (en ik citeer): geslachtelijk aangetrokken tot beide seksen. Je valt dus op mannen én op vrouwen. Bi-curious betekent dat je heteroseksueel bent, met een nieuwsgierigheid naar het vrouwelijke geslacht. Ook wel: heteroflexibel.

Vrouwen vaker biseksueel

Wist je trouwens dat vrouwen vaker biseksueel zijn dan mannen? Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek onder 5018 vrouwen en 4191 mannen van 13 tot 24 jaar oud. De kans dat vrouwen biseksueel worden is drie keer zo groot. Bovendien zijn vrouwen veel flexibeler en geven niet aan voor 100 procent homoseksueel of heteroseksueel te zijn.

Porno tussen twee vrouwen

Wanneer ben je nou bi-curious? Daar is niet echt een lijstje voor. En hokjesdenken is zó 2020… Maar ok, got your back. Toch even een paar (mogelijke) signalen: je hebt een keer met een vrouw gezoend, je vraagt je af hoe het is om met een vrouw te daten (en dan met name the sexy part), je kon je ogen niet van Ruby Rose afhouden in OITNB (guilty) en je vindt porno tussen twee vrouwen fascinerend en opwindend.

Als het goed is, kan je jezelf voor nu toch even in een hokje stoppen. En dan last but not least: hoe pak je het aan? Disclaimer: iedereen doet dit op zijn eigen manier, dit zijn slechts tips.

1. Schrijf je in op een website of app

Als allereerste stap kan je rondkijken of je gelijk inschrijven op websites zoals: bi love, Girls dating of gay parship. Hier zitten vaak vrouwen op die ook biseksueel of bi-curious zijn. Ook kun je verschillende apps downloaden: FEM, HER, SCISSR, ZOE en WAPA. Wees wel eerlijk over je gevoelens en intenties, want straks is iemand head over heels en jij niet…

2. Gesprek met je match

Zodra je er een goed gevoel bij hebt, kan het swipen en chatten beginnen. Dit kan natuurlijk best een beetje spannend zijn, maar don’t worry. Wees gewoon jezelf en voer een gesprek zoals je dat met een vriendin zou doen. Voel je je er goed bij, dan kan je een flirty opmerking maken.

3. De eerste date

Na wat over en weer geklets, kan het best zijn dat jullie een klik voelen en willen afspreken. Go for it! Je hoeft natuurlijk niet (meteen) het bed in te duiken. Begin met een wandeling, ga koekjes bakken of duik samen de keuken in. Vind je het nog te spannend om het toetje te zijn, dan houd je het bij een afscheidskus. Kan je gelijk even testen of je een zoenklik hebt.

4. De tweede date

Zo, de eerste date zit erop. Wil het hierbij houden? Geef het dan netjes aan. Of je gaat je voor de tweede date. Nu je elkaar een beetje kent, kan je ervoor kiezen om samen een fles wijn open te trekken. Wil je alvast een beetje opwarmen? Speel dan truth or dare. Vind je het nog te spannend om all the way te gaan, dan kan je het bij zoenen en voelen houden. Of zij kan het alvast voordoen 😉

5. It’s sexy time

Oelala! Stiekem fantaseer je erover hoe het is om met haar in bed te liggen. En dat is een goed teken, want het is tijd voor sexy time. Nu je weet wat er staat te gebeuren, kan je je before-sex ritueel alvast uitvoeren. Trek een mooi setje aan en you’re ready to go! Bouw het langzaam op; begin met zoenen, strelen en gebruik je vingers en tong. Vraag aan haar wat ze fijn vindt. Een ander optie is om haar het voortouw te laten nemen en daarin mee te gaan. Voor alles is een eerste keer. Go with the flow!

