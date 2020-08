Bibian ontmoette haar man via marktplaats: ‘Ik kocht een bed, en kreeg er een man bij’

Bibian (30) reageerde op een advertentie voor een stapelbed, en kreeg er als onverwachte bonus haar toekomstige man Cees (42) bij. ‘Hij checkte meteen of ik niet nog terug wilde naar mijn ex.’

‘Zeventig euro. Zoveel kostte het bed dat me een heel nieuw leven opleverde. Het geld heb ik inmiddels teruggekregen van Cees, hij zei dat het niet goed voelde om het te houden. Ik heb Cees, mijn man, nu bijna vier jaar geleden ontmoet via Marktplaats. Ik was destijds een single moeder met een zoon van vier, Olaf, en een dochter van bijna twee, Josephine.

Na mijn scheiding was ik met mijn kinderen in een appartement getrokken waar maar twee slaapkamers waren, dus ik moest creatief omgaan met de ruimte. Twee kinderbedden pasten niet, dus ben ik naar Ikea gegaan om daar te kijken naar een mooi stapelbed. Toen ik het bed uiteindelijk wilde kopen, was het nergens meer te bekennen, en bij navraag bleek dat het uit de collectie was. Ik baalde enorm. Dit bed zat in mijn hoofd, en er was geen ander dat ik net zo leuk vond.’

Met mijn ex op pad

‘Eenmaal thuis kreeg ik een ingeving: ik zou op Marktplaats gaan kijken of ik dit bed kon vinden. En ja hoor, het was raak: het stapelbed in kwestie stond er zelfs twee keer op. Een in Amersfoort, en een in Hulsberg, tweehonderd kilometer verderop. Omdat ik zelf vlak bij Hilversum woonde, heb ik eerst de verkoper in Amersfoort gemaild, maar ik kreeg geen enkele reactie op mijn mail. Toen vond ik het jammer, maar achteraf is het mijn geluk geweest! De man uit Hulsberg mailde mij wél direct terug, en ik kon het stapelbed komen halen. Ik heb niet eens afgedongen. Ik moest en zou dit bed hebben.

Het was een hele rit, die twee uur naar Limburg. En dat ook nog eens met mijn ex. Ik had destijds zelf nog geen rijbewijs, en omdat het bed ook voor zijn kinderen was, had ik hem gevraagd ons te rijden, hoewel de sfeer tussen ons niet geweldig was. Ik had hem natuurlijk ook alleen kunnen sturen, maar ik had heel sterk het gevoel dat ik mee moest. Eenmaal aangekomen, deed Cees de deur open. Hij vertelde meteen dat hij vandaag zijn kinderen had, en mijn eerste indruk was die van een aardige, single vader. Ik vond hem vrolijk en spontaan, maar ik zat helemaal niet in de modus van: is hij mijn type? Ik was alleen maar gefocust op het bed.

Mijn kinderen en die van hem, zijn dochter van veertien en zoon van negen, klikten direct supergoed met elkaar, dus wij konden rustig het bed bekijken. Cees had het in elkaar laten staan, zodat wij konden zien dat het nog helemaal heel was. Daarna ging hij het bed uit elkaar halen en liep ik een beetje rond door het huis. Ik had van tevoren al in een app aangegeven dat ik het bed met mijn ex zou komen ophalen. En toen Cees me even alleen aantrof in de gang, vroeg hij vanuit het niets of ik nog terug wilde naar mijn ex. Ik zei direct: ‘Absoluut niet!’, al vond ik het wel een beetje een rare vraag. Later hebben we het er weleens over gehad en Cees zei toen: ‘Ik weet niet waar het ineens vandaan kwam, maar ik moest het gewoon vragen!’ Daarna werd het bed in de auto geladen, en gaf Cees ons een voorraadje eten en drinken mee voor de terugweg. Wat een liefdevolle en zorgzame man, dacht ik. Precies de eigenschappen die ik in mijn vorige relatie heel erg had gemist.’

‘Ik deed open, en nog geen seconde later stonden we hevig te zoenen’

Heftig verliefd

‘Die avond appte Cees me. Hij vroeg of het bed al stond, en of de kinderen lekker lagen te slapen. We begonnen heen en weer te appen, en het had na die keer natuurlijk afgelopen kunnen zijn, maar de volgende dag appte hij me weer om te vragen hoe mijn dag was geweest. Al snel voerden we hele gesprekken over ons leven, en over zijn moeder die was overleden toen hij pas acht jaar oud was. Ook stelde hij mij veel vragen en toonde hij interesse in wie ik ben en wat ik doe.

Na een paar dagen begon ik me te realiseren: ik vind deze man heel erg leuk! Wat ik niet wist, is dat zijn vader in Ede woont, dicht bij mij dus, en ineens stuurde Cees een selfie voor de cafetaria bij mij in het dorp. Eerlijk gezegd: ik vond het best eng. We hadden tot drie uur ’s nachts liggen appen, maar nu was hij plots wel heel vlakbij. Ik kreeg het ineens benauwd, maar ergens vond ik het ook wel heel leuk. Daarom heb ik toch gezegd dat hij even langs kon komen. Niet veel later ging de deurbel. Ik deed open, en nog geen seconde later stonden we hevig te zoenen. Daarna ging hij op de bank zitten waar mijn kinderen een filmpje aan het kijken waren. Ze zetten de laptop op zijn schoot en kropen meteen in zijn armen. Op dat moment wist ik: ik ben verliefd.

Onze verliefdheid werd steeds heftiger. Elk weekend kwam Cees naar mij of ik ging met mijn kinderen naar Limburg met de trein, totdat Cees zorgde dat ik mijn rijbewijs kon halen. Ik heb het in één keer gehaald, en dat is maar goed ook, want het voelde zo sterk en goed tussen ons dat we na drie maanden al in Valkenburg in ondertrouw zijn gegaan.

Modern family

Ik wilde dat Olaf die destijds in groep één zat, gewoon het schooljaar af kon maken, maar in de zomervakantie zijn we naar Hulsberg verhuisd. Ook het stapelbed kwam weer mee terug, en tegenwoordig slapen mijn zoon en de zoon van Cees er samen in. We zullen dat bed nooit wegdoen, het is een familie-erfstuk geworden. Op 14 augustus 2017, precies een jaar nadat ik het bed bij Cees kwam halen, zijn we getrouwd in de grot in Valkenburg.

We zijn nu bijna vier jaar samen, en nog steeds intens gelukkig. Het is heerlijk om een lieve en zorgzame man te hebben die me vanaf dag één op handen draagt en mij ondersteunt met het zorgen voor de kinderen. Ik heb ook een hoop nieuwe, leuke mensen ontmoet en wanneer ik als zorgmedewerker van cliënt naar cliënt rij, heb ik nog elke dag opnieuw het gevoel alsof ik ergens in het buitenland door het prachtige heuvelland rij.

Josephine was pas twee, nog te klein om te beseffen wat er allemaal om ons heen gebeurde. Olaf heeft het inmiddels helemaal naar zijn zin in zijn nieuwe klas. Het allerleukste is dat hij er ineens een broer en zus bij heeft. Onze kinderen zijn echt dol op elkaar, en wij zijn een grote happy ‘modern family’. Nee, ik heb geen moment spijt gehad dat ik naar de andere kant van het land ben verhuisd voor de liefde, en Cees zegt altijd: ‘Wat je van ver haalt, is lekker.’ Maar als ik nu iets via Marktplaats koop, gaat Cees het ophalen. Niet dat hij me niet vertrouwt, maar hij neemt toch het zekere voor onzekere.’

