Bij deze datingapp kun je een review over je date achterlaten

Alsof je een product hebt besteld, kun je bij datingapp Once nu ook een review achterlaten over je date. Once noemt zichzelf een ‘slow dating’-app en zegt zich te richten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat zou zich uiten in matches die handmatig gemaakt worden, elke dag rond het middaguur worden voorgesteld, en 24 uur lang zichtbaar blijven. Eindeloos gescrol en gelike is er dus niet bij.

Of de matches ook echt handmatig ingesteld worden vragen we ons af. Wij hadden namelijk al een match te pakken nadat we ons hadden aangemeld door alleen een naam, leeftijd en locatie in te vullen en een foto van een bloem te uploaden. Díe match was in ieder geval automatisch. Of de matches die rond het middaguur verstuurd worden wel handmatig zijn vragen we ons ook af, aangezien er niet voor de app betaald moet worden, en nouja heel realistisch, waar worden die koppelaars dan van betaald?

Veiliger online daten door review?

Ook anders aan de app is dat er een reviewfunctie op zit. Mannen en vrouwen kunnen elkaar na hun date sterren geven, van nul tot vijf. Voor vrouwen is er nog een extra mogelijkheid: ze kunnen hun avond, en de heer met wie ze die doorbrachten, beschrijven. Elisabeth Timmermans, onderzoeker Mobile Dating aan de Erasmus Universiteit zegt dat dit vrouwen op hun gemak stelt: ‘Een vrouw let meer op haar eigen veiligheid tijdens het online daten. Ze wil echt weten of de persoon met wie ze chat, is wie hij zegt dat hij is.’

Klopt niks van

Maar of de reviewfunctie er daadwerkelijk voor zorgt dat je meer (eerlijks) over de man te weten komt is de vraag. ‘Als je een leuke date hebt gehad, dan ga je dat niet met anderen delen. Je wilt die man voor jezelf houden. Dat geeft een vertekend beeld van hoeveel leuke dates er zijn. Er kan misbruik worden gemaakt van de app, door oneerlijke recensies achter te laten. Veel mensen zijn in de datingwereld bezig met hoe ze overkomen. Zo’n review kan iemand echt maken of breken.’

Bron: EditieNL | Beeld: iStock