Bijna nooit zin in seks hebben is óók oké

Seks hier, seks daar. We worden in de media overspoeld met seks(ualiteit) en we gaan er al snel vanuit dat iedereen ‘het doet’. Dit maakt het moeilijk voor degenen die het tegenovergestelde ervaren. Laten we niet vergeten dat niet iedereen (altijd) ‘behoefte’ heeft of het überhaupt ‘doet’. Dat is ook oké en dat mag gezegd worden.

“Als je zelf regelmatig van bil gaat, dan valt het je misschien niet eens zo op. Maar voor mensen zonder actief seksleven kan het pijnlijk zijn om steeds geconfronteerd te worden met iets wat geen onderdeel is van hun leven”. In een artikel op evajinek.nl wordt er met vier mensen gesproken die geen actief seksleven hebben. Dat ‘wij mensen’ daarover nogal oordelen merkt ook Rosan van der Zee (24): “Ik hoor vaak genoeg ‘je moet gewoon een goede beurt krijgen’”, vertelt ze in het interview.

Het ‘geen zin in seks hebben’ wordt ook uitgebreid besproken in de VPRO-documentaire ‘Mijn seks is stuk’ van Lize Korpershoek. Lize onderzocht waarom de zin in seks bij haar telkens verdwijnt en dit maakte in onze samenleving een hoop los. Kijkers waren opgelucht door haar verhaal en zeiden: ‘O, fijn. Ik ben dus gewoon normaal’. Dat we denken dat we ‘niet normaal’ zijn als we geen zin hebben, is niet oké.

Neem de tijd

Heb je wel behoefte, maar ben je er nog niet aan toe? Dat is ook oké. Jongeren beginnen steeds later aan seksuele handelingen. In 2017 was de gemiddelde leeftijd van jongeren die beginnen aan geslachtsgemeenschap 18,6 jaar oud. Jade (25) begon veel later dan haar vriendinnen aan seks. “Ik was tot mijn twintigste nooit bezig met seks. Ik vergeleek mij met andere en dit maakte mij onzeker. Ik had helemaal geen ‘behoefte’”. Bij Jade nam de onzekerheid niet af toen ze ‘het’ voor de eerst deed. “Ook toen ik ervoer wat seks is, had ik weinig tot geen behoefte. Ik vergeleek mij met vrienden die een bruisend seksleven hadden en vroeg mij af: ben ik wel normaal?”

Sinds een jaar heeft Jade een relatie en ervaart ze dat ze seks ‘fijn en lekker’ vindt: “Ik heb lange tijd gedacht dat er iets mis met mij zou zijn, maar nu ik sinds een jaar een fijne relatie heb merk ik dat ik wel degelijk ‘behoefte’ heb aan seks. Het duurde bij mij gewoon wat langer.”

Op je eigen tempo

Als je het nog nooit gedaan hebt, maar het wel wilt, kan de stap naar ‘de daad’ groot en lastig voelen. Vrienden om je heen praten ronduit over hun avonturen, maar jij kan niet mee-kletsen en hebt geen flauw benul wat ze nu bedoelen. Knoop in je oren dat je je niet moet laten beïnvloeden door wat andere vertellen en zeggen. Het komt wanneer het komt. Je vergelijken met andere is een grote boosdoener en daarbij worden we door (sociale) media gebombardeerd met seks everywhere. Niets is wat het lijkt en doe vooral alles op jou ‘eigen manier’.

Alles is oké

Niet iedereen heeft behoefte aan seks. Niet iedereen heeft (altijd) zin. Misschien komt je ‘behoefte’ later, en zo niet: dan is dat ook helemaal oké. We moeten ons niet te veel aantrekken van andere, van wat ‘de maatschappij’ zegt of wat we horen en zien in de media. Seks is hoe wij het voelen en ervaren. Of je nu houdt van harde seks, intieme knuffels zonder enige vorm van geslachtsgemeenschap of van helemaal niets. Alles is oké en ook als je het niet doet is dat helemaal oké. Oké?

