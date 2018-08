Omstanders keken raar op toen ongeveer honderdvijftig mannen zich afgelopen zondag verzamelden op Union Square in New York. Ze hadden afgesproken met Natasha Aponte via Tinder.

Wat de mannen overigens niet wisten, is dat ze niet de enige waren die voor een date met deze vrouw kwamen. De mannen hadden volgens The New York Times in de afgelopen maanden allemaal contact gehad met Natasha via Tinder. Na een aantal berichten werd het contact door Natasha verbroken, maar recent nam de vrouw weer contact op met de mannen om af te spreken op het bekende plein in Manhattan.

Gratis miniconcert

Natasha vertelde in haar bericht aan de mannen dat een vriend van haar een gratis miniconcert zou geven op Union Square. Ze wilde graag met haar date het optreden bekijken om daarna een drankje te gaan doen.

Een van de mannen, Amir Pleasants, vertelt over het bizarre moment dat hij aankwam op de afgesproken plek. ‘Toen ik daar kwam stonden er 150 tot 200 mannen buiten te wachten. Iedereen stond een beetje naar elkaar te kijken. Toen begrepen we dat we voor het lapje waren gehouden,’ aldus Amir.

Heet je Jimmy?

Nadat de dj zijn optreden had gegeven, kwam de vrouw het podium op om haar ‘dates’ uit te leggen dat ze uitgenodigd waren voor een wedstrijd. Ze liet de mannen diverse opdrachten uitvoeren. Zo hebben de mannen onder andere een aantal keer opgedrukt en Natasha in een speech van één minuut proberen te overtuigen waarom zij de beste keuze waren. De mannen werden ook geselecteerd op basis van diverse ‘eisen’. De mannen die Jimmy heten of roken mochten op voorhand al niet mee doen aan de wedstrijd. De afvallers werden naar links geswipet.

Rob Bliss

Volgens The New York Times is de actie waarschijnlijk het werk van Rob Bliss. In 2014 maakte hij de bekende verborgencameravideo van een vrouw die tien uur rondloopt in New York. In de video is te zien hoe de vrouw almaar wordt nageroepen en obscene voorstellen naar haar hoofd geslingerd krijgt. De video werd ruim 47 miljoen keer bekeken. Bliss heeft toegegeven dat hij betrokken is bij de actie op Union Square. Volgens Bliss kunnen we vandaag een video verwachten waarin het duidelijk zal worden wat het doel van de groepsdate was.

