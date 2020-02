Veroordeelde Bill Cosby neemt het op voor Harvey Weinstein

Harvey Weinstein krijgt support van Bill Cosby, die op dit moment zijn straf uitzit voor seksueel misbruik. De acteur, die zelf ontkent seksueel misbruik te hebben gepleegd, stelt dat Weinstein geen eerlijk proces heeft gehad.

Bill Cosby roept alle Amerikanen, en dan vooral de rijke en beroemde mannen, op zich eens achter de oren te krabben. Hij vraagt zich af of er in Amerika nog wel onpartijdigheid gevonden kan worden in het rechtssysteem. De voormalig acteur zegt dat het fout is dat de juryleden die over Weinstein moesten oordelen niet werden afgezonderd en dus ook de mening van de ‘gewone man’ hoorden. De druk die de rechter uitoefende op de jury, die in hun mening verdeeld was, zou niet in Weinsteins voordeel hebben gewerkt.

Lees ook: Dit wil je weten over Donna Rotunno, de advocaat van Harvey Weinstein

Noodkreet

Weinstein werd maandag schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting van twee vrouwen. Een jury van zeven mannen en vijf vrouwen oordeelde dat de filmproducent schuldig is aan twee van de vijf aanklachten.

Tot slot doet Bill Cosby nog een oproep aan de metoo-beweging. Hij vraagt hen terug te gaan in de tijd en de namen openbaar te maken van degenen die ooit slaven verkrachtten. In de hashtags doet hij vervolgens nog de noodkreet: #FreeBillCosby

Lees ook: Gloria Allred: de vrouwenrechtenadvocaat die Weinstein achter de tralies moet kijken

Bron: welingelichtekringen.nl, Instagram | Beeld: Brunopress