Bizar: we vertellen elke 10 minuten een leugen (ja, ook tegen onze partner)

We zijn een stelletje liegkonten bij elkaar, blijkt uit onderzoek. Zo vertelt tachtig procent weleens een ‘creatieve waarheid’ tegen hun partner en elke tien minuten van een gesprek gooien we een leugen(tje) tussendoor.

Het nieuwe RTL5 programma De Leugendetective speelt daar handig op in. Leugenexpert Dan Ribacoff werd vanuit Amerika overgevlogen om exen en huidige stelletjes aan de tand te voelen. Voorafgaand aan het programma onderwerpt hij beide partijen aan een leugentest. Want, zoals hij zelf zegt: ‘Your mouth can lie, but your brains can’t’.

Vervolgens krijgen de stellen vragen voorgeschoteld die met de waarheid beantwoord moeten worden. Het resultaat? Lekker veel ongemakkelijke momenten. Zie hieronder twee fragmenten:

Zo ontmasker je zelf leugens

De neus (al groeit-ie niet echt) Pinokkio is niet alleen maar een sprookje. Liegen en onze neus zijn namelijk wel degelijk verbonden. Als je jokt heb je namelijk de neiging om (de onderkant van) je neus aan te raken. De ogen zijn de spiegel van de ziel Kijkt iemand veel weg tijdens het praten? Dat kan een teken zijn van liegen. Maar let op: als iemand je tijdens het gesprek heel veel aankijkt, kan dat ook zijn om te checken of je valt voor de leugens. Ughuh… De keel schrapen of luidruchtig slikken kan betekenen dat iemand last heeft van een droge keel. Maar wanneer hebben we ook een droge keel? Juist, als we ons ongemakkelijk voelen (omdat we niet eerlijk zijn). Ik zie wat jij niet ziet Zoomt iemand overdreven in op een detail van een verhaal? Mogelijk is het verhaal dan verzonnen. Door iets op te blazen hoopt de verteller de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat.

Tot slot nog een tip voor liefhebbers van (het detecteren van) leugens. In de Netflixserie Lie to Me worden moorden opgelost door dr. Cal Lightman. Hij is een soort levende leugendetector en kan door jaren studie aan gezichtsuitdrukkingen zien of iemand liegt.

Bron RTL, HLN| Beeld Still uit aflevering