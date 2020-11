Bizar! Zó weinig vrouwen komen tot een hoogtepunt tijdens de seks

We doen alsof het krijgen van een orgasme de normaalste zaak van de wereld is. Maar in werkelijkheid blijkt dit in de praktijk vies tegen te vallen. Er zijn zelfs vrouwen die zelden of nog helemaal nóóit een orgasme hebben ervaren.

Hoewel seks meer is dan alleen het behalen van de eindstreep, is het zo nu en dan toch wel fijn om de finish over te gaan. Maar dat blijkt uit het onderzoek van Goedele Liekens niet mee te vallen. De cijfers zijn op z’n zachtst gezegd best shocking.

Klaarkomen

De bekende seksuoloog Goedele Liekens deed onderzoek naar het vrouwelijke orgasme. Daaruit bleek dat ruim de helft van het aantal vrouwen zelden of nog helemaal nóóit een orgasme heeft ervaren. En dit probleem geldt niet alleen voor onze zuiderburen. Ook in Nederland blijken zo’n – houd je goed vast – 2 miljoen vrouwen moeite te hebben met klaarkomen.

Factoren

Maar hoe kan het nou dat er zoveel vrouwen zijn die dit ‘probleem’ ervaren? Terwijl 85% van de mannen bij bijna iedere vrijpartij klaarkomt. Blijkbaar heeft dit dus met meerdere factoren te maken. Allereerst: mannen weten nog niet zoveel van het vrouwelijke orgasme af. Zo denkt de helft van de mannen dat alleen penetratie de klus wel klaart. Tja, als het nou zo makkelijk was…

Ten tweede ligt het probleem soms bij de vrouw zelf. Zo zijn er enorm veel factoren die kunnen zorgen dat je niet of zelden klaarkomt. Denk bijvoorbeeld aan stress of medicijnen. Maar uit onderzoek van Goedele blijkt zo’n 40% (!) van de vrouwen ‘afwezig’ te zijn tijdens de seks. En tja, als jij met je gedachtes ergens anders zit is dit natuurlijk niet héél bevorderlijk voor de spanning en sensatie onder de lakens. En als laatste speelt onzekerheid ook vaak een grote rol op bij het niet krijgen van een orgasme.

Wat nu?

Wanneer je zelden of nooit klaarkomt is er geen reden tot directe paniek. Je bent echt niet de enige! Probeer je een beetje te ontspannen en experimenteer met nieuwe standjes of speeltjes. Het belangrijkste is dat je zelf weet wat je fijn vindt en maak dit ook bespreekbaar met je partner. Zo komen jullie vanzelf tot een hoogtepunt. Relax!

