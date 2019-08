Bloedgeile bedgeheimen: seks tijdens de maandelijkse stonden

Ongesteld én in the mood? Deze dingen wil je weten over seks tijdens je maandelijkse stonden. Feiten vs. fabels.

Liever spuiten dan slikken

Neem je weleens een pijnstiller tegen je PMS-klachten? Wij hebben een gezond en lekker alternatief: een orgasme. Bij een hoogtepunt komen geluksstofjes als endorfine, dopamine en serotonine vrij die klachten als krampen helpen verminderen. Helaas niet voor alle vrouwen: klaarkomen heeft niet bij iedereen hetzelfde anti-pijneffect.

Oh baby, baby

‘Ongesteld zijn is het ideale anticonceptiemiddel.’ Dat bakerpraatje helpen we hierbij dus voor eens en altijd de wereld uit. Oké, de kans ís aanzienlijk kleiner, maar tijdens je menstruatie kun je hartstikke zwanger raken. #Hoedan? Nou, niet iedere vrouw heeft dezelfde cyclus. Als je ovuleert (aka je vruchtbare dagen hebt) rond dit moment van je cyclus, kun je gewoon ongepland zwanger worden. Dus: doe het veilig als je geen risico wilt lopen de komende negen maanden helemaal niet meer ongesteld te worden.

Blij dat ik glij

Niet fijn voor je net verschoonde bed, wel voor jou. Bloed is, hoe je het ook wendt of keert, nou eenmaal een op en top natuurlijk glijmiddel. Wil je de zaak zo onbevlekt mogelijk houden? Leg dan wat handdoeken klaar en kies voor een standje waarbij jij op je rug ligt.

Dat komt goed uit

Sommige onderzoekers stellen dat vrouwen tijdens hun menstruatie eerder tot een hoogtepunt kunnen komen. Volgens vruchtbaarheidsarts Jaime Knopman treden er ‘in die tijd van de maand’ hormonale veranderingen op in je lichaam die kunnen bijdragen aan het vermogen om een orgasme te krijgen. You go, girl.

Zie ginds komt de soa

Als je de status van je (bed)partner niet weet, is het altijd een goed idee om een condoom/beflapje te gebruiken. En tijdens je period al helemaal. Want als je menstrueert, staat je baarmoederhals verder open. En dat vergroot de kans om een infectie te

krijgen. Het bloed maakt het ook nog eens makkelijker om soa’s te verspreiden. Double trouble dus.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-29-2019. Dit nummer ligt t/m 23 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.

Tekst: Milou Deelen | Foto: Stocksy