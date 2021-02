Oelala: Bobbi Eden komt met een nieuw programma genaamd ‘Sex Tape’

Wie dacht dat Bobbi Eden tegenwoordig een hele brave huismoeder is die zich alleen met haken bezig houdt, die heeft het mis! De ex-pornoster komt namelijk met een wel heel spannend nieuw programma, genaamd Sex Tape.

In dit programma geeft de sexpert haar ongezouten mening over de slaapkamergeheimen van 18 koppels. Er doen bekende en onbekende stellen mee. Zo nemen Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi deel. Ze gaan letterlijk en figuurlijk met de billen bloot en gooien alle details van hun seksleven op tafel. Dat belooft wat…

Sex Tape

Bobbi zelf licht even een tipje van de sluier op: ‘Sex Tape is een programma waarbij drie koppels per aflevering hun tape laten zien. Gedurende een periode filmen ze zichzelf thuis in het dagelijks leven en in de slaapkamer. Wat ze ook maar over hun seksleven willen delen, dat filmen ze.’

Spannende nabespreking

Dat levert behoorlijk pikante beelden van de stellen op. Bobbi bekijkt deze beelden en geeft haar kritische mening. ‘We gaan de tapes bekijken en bespreken wat voor problemen ze hebben in de relatie en in de slaapkamer’, aldus de blondine. Natuurlijk voorziet ze de stellen naderhand ook van advies.

Van saaie seks tot BDSM

Bobbi is natuurlijk wel wat gewend en schrikt niet snel van niets verhullende beelden. Toch krijgt ze van sommige stellen rodere oortjes, dan van anderen. ‘De één filmt echt álles in de slaapkamer. Dat je denkt: oké… De ander doet het op een hele rustige manier. Dan filmen ze bijvoorbeeld expres vanachter een plant en dan denk ik: “Ik zou nu toch wel willen weten wat er achter die plant gebeurt”. Er zit ook een koppel bij dat aan BDSM en domina doet. Ik weet daar wel wat van, maar dat is niet per se mijn ding’, vertelt Bobbi.

Michael en Naomi

Michael van der Plas en zijn vriendin Naomi zijn één van de deelnemende koppels. Zij kunnen wel wat advies van Bobbi gebruiken, want ze schijnen in de slaapkamer niet helemaal op één lijn te zitten. Naomi vertelt: ‘Ik ben heel erg van knuffelen, kussen, strelen, zoenen, aanraken.’ Voor Michael zou het allemaal iets meer om de daad zelf draaien. ‘Voorspel is er ook niet of nauwelijks, Mike vindt samen porno kijken voorspel’, laat Naomi weten. Kan Bobbi ze weer dichter bij elkaar brengen?

Sex Tape is vanaf 6 februari te streamen via Discovery Plus.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress