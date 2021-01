Of je nu een handjevol hebt, tot de big titties club behoord of inbetween zit, borsten zijn er in allerlei vormen en maten. Niet alleen tijdens het voorspel, maar ook tijdens de daad mag er meer aandacht naar jouw boobies. Daarom vier standjes om je borsten in de spotlight te zetten.

En dan nog even dit: de linkerborst is (bijna) altijd groter dan de rechter en als je ongesteld bent, zijn je borsten soms zelfs een hele cupmaat groter. Dus gooi die insecurities maar over de balk en let’s get wild.

Boezemvriend

Je partner neemt plaats op het randje van het bed, op een stoel of op zijn of haar hurken (level 2). Jij klimt over hem of haar heen en gaat op zijn of haar schoot zitten. Duw je borsten tegen het gezicht aan. Hij of zij heeft de mond nu vrij om jouw tepels te verwennen door te bijten, likken of zuigen. Ondertussen bepaal jij het tempo terwijl je hem of haar berijdt. Bonus!

Op z’n Russisch

Nee, hier komt geen wodka aan te pas (helaas). Wél is dit borsten-standje echt uitgevonden door de Russen. Jij ligt plat op je rug of half schuin op je rug, tegen de bank bijvoorbeeld. Je partner buigt zich over je heen en plaatst zijn of haar handen naast je hoofd, op een verhoging. Vervolgens legt hij zijn piemel (of haar strap-on) tussen je borsten, terwijl jij ze naar elkaar toe drukt. Nu kan hij of zij bewegen terwijl diegene tussen je borsten doorglijdt.

The Caboose

Dit standje is minder bekend, maar hoe nieuwer hoe beter. Je partner zit rechtop. Jij gaat op zijn of haar schoot zitten, met je gezicht van hem of haar af. Hij of zij heeft zijn of haar handen nu vrij om jouw borsten te masseren (met olie) en met je tepels te spelen. Eigenlijk is dit een soort spoonen, maar dan zittend. Het kan wat lastig zijn, maar hee oefening baart kunst!

Boobjob

Jouw wapen is dit keer niet je hand of mond, maar je borsten. Je partner zit op de bank of op bed en jij gaat geknield voor hem of haar zitten tussen zijn of haar benen. Smeer zijn penis (of haar strap-on) in met glijmiddel en klem ‘m dan tussen je borsten. Vervolgens wrijf je ze op en neer, alsof je hem of haar aftrekt maar dan met je borsten. Wil je een level hoger, kijk je lief dan diep in de ogen aan. Good job.

