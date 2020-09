Daten na een heftige break-up? Waarom je het de tijd moet geven, aldus experts

Sowieso is je openstellen na een relatiebreuk allesbehalve makkelijk. Maar wanneer de break-up nu niet bijzonder gezellig verliep, kan het nóg lastiger zijn om weer te gaan daten. Misschien een grote open deur, maar je moet het dan ook de tijd geven, aldus experts.

Lees ook:

Bewezen: in de sportschool heb je de meeste kans om een date te scoren

Volgens Dr. Joshua Klapow, Ph.D., klinisch psycholoog en gastheer van The Kurre and Klapow Show, is het heel normaal om nerveus te zijn als je weer gaat daten nadat je gekwetst bent. ‘Een slechte breuk voelt als een soort overlijden en kan op meerdere niveaus enorme twijfel veroorzaken’, verklaart hij aan Elite Daily.

Break-up daten

‘Dit omvat twijfels in het datingproces, de hoop op het vinden van een nieuwe relatie, jezelf, je vaardigheden en je vermogen om vooruit te komen’, aldus Klapow. ‘Het is belangrijk om te onthouden dat een slechte relatiebreuk een traumatische ervaring is die angst, paniek en aarzeling kan veroorzaken om terug te keren in de datingscene.’

Klaar voor

Maar wanneer ben je dan weer klaar om te gaan daten na een break-up? Iedereen gaat anders om met dit verlies en verdriet en er is dus eigenlijk geen goed of slecht moment om weer voorzichtig wat rond te kijken. Dr. Klapow: ‘Als je je een leven begint voor te stellen zonder je ex, dan ben je misschien klaar om te daten. En het is belangrijk om op te merken dat wanneer je je een leven zonder je partner voor kan stellen, dit niet betekent dat je je leven mét iemand anders voorstelt. Als je jezelf eenmaal een tijdje alleen door het leven kunt zien navigeren, ben je er klaar voor.’

Alcoholische activiteiten

Nou goed, misschien voel je dat wel, maar daten is dan toch nog echt een stap te ver voor je. Dr. Klapow raadt dan ook aan om wel voorzichtig weer deel te nemen aan alcoholische, euh, sociale activiteiten. Maar dan misschien zonder de druk om er meteen een nieuwe relatie uit te moeten halen. ‘Je hebt misschien geen zin om deel te nemen aan sociale activiteiten en je hebt misschien nog niet de behoefte om vooruit te komen, maar doe het toch. Sta toe dat je acties je gedachten gaan beïnvloeden. Het is oké als je je niet oprecht voelt of niet helemaal betrokken bent bij je nieuwe leven, want het doorlopen van dit proces kan echt helpen om vooruit te gaan.’

Schommelen

Het is ook helemaal niet gek als je na wat gezellige dates, je toch ineens weer rot voelt. Het rouwproces is nu eenmaal niet een rechte weg omhoog. ‘Misschien merk je dat je je na enkele weken prima voelt, om vervolgens terug te vallen in oude gevoelens door een liedje, een geur, het zien van je ex of iets anders dat je aan de relatie herinnert’, waarschuwt Dr. Klapow. ‘Er gaat misschien een jaar voorbij en je hebt misschien zelfs een date of een relatie. Vervolgens zegt je nieuwe date iets, doet iets of ziet er op een bepaalde manier uit, en je wordt teruggegooid in de gedachten en herinneringen aan je ex en de oude relatie. Dit is heel normaal en zal met de tijd vervagen.’ Weet dus dat het met ups and downs zal gaan. En vooral: ga pas weer daten wanneer jij je daar klaar voor voelt na die break-up.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Elite Daily | Beeld: Unsplash