Break-up seks: goed idee of grote fout?

Nog een allerlaatste keer seks voordat jij en je ex-lief uit elkaar gaan. Het idee van break-up seks lijkt soms super aantrekkelijk en wellicht een goede afsluiting, maar is het in werkelijkheid nou wel zo’n goed idee? Dit is wat een sekstherapeut erover zegt.

First of all: waarom willen we zo graag die break-up seks?

Sekstherapeut Holly Richmond vertelt aan HLN dat een laatste keer tussen de lakens kruipen erop kan wijzen dat je alles wat goed was in de relatie nog een keer viert. Het kan de laatste connectie zijn die nog goed was gedurende jullie tijd samen dus het is dan soms mooi om daar dan nog één keer naar terug te gaan. Maar, seks geeft ons maar tijdelijk een goed gevoel. In de eerste instantie lijkt het dus vaak een goed idee te zijn, maar zodra je je kleren aantrekt, komen de twijfels vaak al aanzetten. Was dit een goed idee of een grote fout?

Goed idee?

Als jullie beide achter de break-up staan, kan een laatste keer seks vaak geen kwaad. Voor beide kan het dan een goede afsluiting. “Het is alsof je zegt: ‘Dit gaat niet werken, maar ik hou wel enorm veel van jou”, aldus Richmond.

Maar als een van de twee niet achter het einde van de relatie staat, dan kan break-up seks al snel voor problemen zorgen. Diegene zal dan alleen maar meer moeite hebben met het loslaten van de relatie of zal het zelfs zien als seks om de ex-partner terug te winnen. De pijn van een gebroken relatie proberen te verzachten met seks, zal het accepteren van de break-up volgens Richmond dus alleen maar vertragen.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock