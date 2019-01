Brody van EOTB: ‘Ik speelde een typetje’

Hij schopte het meeste ruzie en had de minste seks. Dat is de deelname van ‘Bad Brody Boy’ aan Ex On The Beach: Double Dutch in een notendop. Nu komt hij terug op zijn gedrag en verklaart hij dat hij een typetje speelde.

Hoewel de laatste aflevering van Ex On The Beach: Double Dutch alweer drie weken geleden is, blijven we met dank aan de YouTube-serie EOTB: Wat gebeurde er next? volop nagenieten. In de nieuwste aflevering, die sinds gisteravond online staat, staat maar één vraag centraal: wat gebeurde er next met Brody?

‘Ik ben de fucking man hier’

Met zijn opgefokte karakter maakte Brody iedere dag wel een nieuwe vijand in het huis. De volgetatoeëerde enfant terrible noemde zichzelf ‘de fucking man’ en ‘de Baas’ van de villa en wilde graag iedere minuut benadrukken dat hij het voor het zeggen had. Nu zegt de bad boy dat hij niet meer dan een typetje speelde: ‘Kijk, in sommige situaties heb ik me exorbitant gedragen en echt een typetje neergezet.’

‘Ik heb die scènes van tevoren bedacht’

‘Ik heb mezelf uitvergroot, maar eigenlijk ben ik gewoon een hele lieve, rustige jongen.’ Ook zegt Brody dat hij de twee heftigste scènes van het seizoen – waarin hij de koffer van Renan naar beneden gooide en waarin hij op de vuist ging met Mezdi – van tevoren had bedacht. ‘Als ik deze drama zou veroorzaken, dan wist ik zeker dat het een vuurwerkshow werd. Ik kwam naar het eiland toe om drama te veroorzaken.’

Spijt

Toch klinkt het alsof de bad boy ook een beetje spijt heeft van zijn baldadige gedrag. ‘Het was mijn manier om in het middelpunt van belangstelling te staan, maar was het de juiste manier? Ik hoop dat ik de kans krijg om mensen de ware Brody te kunnen laten zien.’ Bekijk Brody’s laatste fifteen minutes of fame hieronder:

Bron: RTL Boulevard, beeld: MTV