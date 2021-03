Sporten, maar dan leuk: zoveel calorieën verbrand je tijdens seks

Sporten in een lockdown valt niet mee, tenzij je enorm van hardlopen houdt of een HIIT in de woonkamer geen probleem vindt. Oplossing als je coupled up bent of een fijne quarrel hebt: seks! Nou is dat altijd een prima idee, maar niet per se als calorieën verbranden je doel is.

Onderzoekers van de universiteit van Quebec ontdekten namelijk dat het aantal calorieën dat je verbrandt met een robbertje seks best tegenvalt. Ze lieten 21 (heteroseksuele) stellen een halfuur op een loopband staan en een halfuur seks met elkaar hebben. Ondertussen hield een tracker nauwkeurig bij hoeveel calorieën de stellen met beide activiteiten verbrandden.

Calorieën omhoog stuwen

Uit de resultaten blijkt dat vrouwen gemiddeld 69 calorieën verbranden tijdens een halfuur seks. Bij mannen ligt dat aantal op 101 calorieën. Dat weegt dus niet bepaald op tegen een lesje Rocycle of een rondje hardlopen. Er zijn echter wel genoeg manieren om het aantal calorieën wat omhoog te stuwen.

1. Met zoenen verbrand je 230 calorieën per halfuur.

2. Met masseren verbrand je 80 calorieën per uur.

3. Met orale seks verbrand je 100 calorieën per halfuur (zie het ook nog maar eens een halfuur vol te houden, maar dat terzijde).

4. Je handen veel gebruiken kan tot 100 extra calorieën per uur opleveren.

5. Hoe luider je bent, hoe meer je verbrandt: 18-30 calorieën per kreun, zo blijkt.

Natuurlijk maakt het standje ook nogal wat uit qua calorieën verbranden. On top verbrand je als vrouw zo 122 calorieën per halfuur omdat natuurlijk om veel meer beweging en kracht vanuit je core vraagt. Met je benen omhoog verbrand je 116 calorieën per halfuur én werk je tegelijkertijd aan je flexibiliteit. Dat scheelt weer een online yogaklasje.

Oh well: jullie kunnen altijd nog een fit couple worden – ook zonder seks.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red | Beeld: Getty