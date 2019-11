Campagne van overheid om sneller hulp te zoeken bij seksueel geweld

Voor slachtoffers van seksueel geweld, één op de vijf vrouwen heeft dat weleens meegemaakt, is het belangrijk snel hulp te zoeken. Maar vaak durven mensen dat niet omdat ze zich schamen of bang zijn niet geloofd te worden. Daarom lanceert de overheid de campagne: ‘Wat kan mij helpen’. En vandaag is een goede dag ervoor, want het is de internationale dag tegen geweld op vrouwen.

Binnen zeven dagen hulp zoeken na seksueel misbruik is belangrijk omdat er dan nog de meeste medische, psychologische en forensische mogelijkheden zijn.

Eerste dagen zijn het belangrijkste

Direct hulp zoeken na seksueel geweld verkleint de kans op een posttraumatische stress stoornis. Ook kan een zwangerschap, een SOA of HIV-besmetting voorkomen worden. En, ook niet onbelangrijk: in die eerste dagen kan het DNA van de aanvaller nog gevonden worden.

Schaamte

De reden dat veel mensen geen hulp zoeken, of niet direct, is omdat ze bang zijn niet geloofd te worden of zich schamen. Wat vaak (in zeventig procent van de gevallen!) voorkomt is dat mensen bevriezen van angst tijdens de gebeurtenis. Dat is een natuurlijke en volkomen normale reactie van het lichaam om met het seksueel geweld om te kunnen gaan, maar het is voor veel mensen een reactie die ze niet van zichzelf hadden verwacht. Dat maakt dat ze zich schuldig voelen omdat ze het gevoel hebben zelf ‘meegewerkt’ te hebben.

Website tegen seksueel geweld

De overheid lanceert nu dus de website watkanmijhelpen.nl. Minister Dekker zegt hierover: ‘Slachtoffers van seksueel geweld schromen vaak om hulp te zoeken. Omdat ze zich niet realiseren dat wat hen is overkomen onacceptabel is of omdat ze zich schamen. Terwijl hulp juist kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken. Ik hoop dat deze campagne vrouwen én mannen, die slachtoffer zijn van seksueel geweld ertoe aanzet om de stap naar hulp te zetten. En dat geldt niet alleen voor mensen die het net is overkomen, maar ook voor diegenen die klachten hebben door een ingrijpende seksuele ervaring langer geleden’.

Bron: Rijksoverheid.nl | Beeld: iStock