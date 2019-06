Cara Delevingne vertelt openhartig over haar relatie met Ashley Benson

Cara Delevigne en Ashley Benson werden al vaker samen gespot, maar bevestigden nog nooit hun relatie. Tot eerder deze week. Het model liet met een te lieve zoenvideo weten dat de twee toch echt bij elkaar zijn.

Sterker nog, Cara laat tijdens het TrevorLIVE Gala weten dat ze al een hele tijd een stel zijn. ‘Ik weet niet of het komt doordat het Pride is, of omdat het precies 50 jaar geleden is dat de Stonewall-rellen in New York plaatsvonden. Het is ook ons eerste jubileum, dus waarom niet?’

Bedanken

Tijdens dit gala had ze ook nog wat prachtige woorden voor de PLL-actrice. ‘Ik wil ook een speciale vrouw in deze zaal bedanken. Je weet wie je bent’, vervolgt Delevigne. ‘Zij heeft me geleerd van mijzelf te houden op het moment dat ik dat het meeste nodig had. Zij heeft me laten zien wat echte liefde is en hoe ik dat kan ontvangen, iets dat veel moeilijker is dan ik dacht.’ Hoe lief!



