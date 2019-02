Het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeert: bijna geen cougar-vrouwen in Nederland

Jennifer Anniston, Nicole Scherzinger, Ivana Trump, Halle Berry, Mariah Carey, Demi Moore, Jennifer Lopez en Madonna hebben allemaal één ding gemeen met elkaar: deze vrouwen hebben ooit een man gedatet die een aanzienlijk stuk jonger was dan zijzelf. In de volksmond worden die vrouwen – die dus hun oog laten vallen op jongere mannen – ook wel ‘cougars’ genoemd. Dit verschijnsel blijkt in Nederland relatief zeldzaam.

Hallo cougar

Eerst even wat meer uitleg over het begrip ‘cougar.’ De letterlijke vertaling van het woord is poema. De vrouwen worden zo genoemd omdat ze zich als roofdieren gedragen die op zoek zijn naar jonge, malse hapjes (ja echt, vandaar cougar). Over het algemeen geldt een vuistregel van 20 jaar leeftijdsverschil.

Age ain’t nothing but a number

Afijn, uit een nieuw rapport genaamd ‘Leeftijdsverschillen bij trouwen, 2017’ van het CBS blijkt dat er in Nederland weinig cougars zijn. In 2017 trouwden 61 echtparen waarbij de bruid twintig jaar ouder was dan de bruidegom. Andersom komt het fenomeen veel vaker voor. In 2017 traden 909 echtparen in het huwelijksbootje waarbij de man twintig jaar ouder was.

‘We hebben geen reden aan te nemen dat die cijfers heel veel verschillen voor mensen die niet trouwen maar alleen samenwonen,’ stelt woordvoerster Tanja Traag.

De man is meestal ouder

In totaal werden in 2017 63.000 huwelijken gesloten. Bij 7 op de 10 van die huwelijken was de man ouder dan de vrouw. Maar schrik niet, in de meeste gevallen – ruim 41 procent – gaat het om mannen die maar één tot vijf jaar ouder zijn dan de vrouw. ‘Wij denken dat de verklaring is dat een meisje zich in haar jeugd iets sneller ontwikkelt dan een jongen. Daarom kan een iets oudere man aantrekkelijker zijn als huwelijkspartner. Vaak vind je een partner op school of universiteit en daar kom je doorgaans mensen in dezelfde leeftijdscategorie tegen,’ aldus Traag namens het CBS.

Bij 1 op de 10 huwelijken waren man en vrouw even oud, bij 2 op de 10 was de vrouw ouder. In dat laatste geval gaat het meestal ook om een verschil van 1 tot 5 jaar.

