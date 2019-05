Chantal Janzen doet boekje open over haar seksleven

Hoewel Chantal Janzen naar eigen zeggen een open boek is, blijft haar seksleven vaak onbesproken. ‘Dat is niet echt iets waar ik de hele wereld deelgenoot van wil maken,’ schrijft ze in de nieuwe &C. Maar nu doet ze toch een boekje open over hoe het er bij haar in de slaapkamer aan toegaat.

Omdat het blad deze maand geheel in het teken staat van seks, kan de presentatrice natuurlijk niet achterblijven. Daarom deelt ze haar seksdagboek. ‘Als je een nummer over seks maakt, kun je natuurlijk geen editorial schrijven over het tropisch regenwoud en de klimaatschommelingen,’ aldus de presentatrice.

Weekend

Hierin laat ze weten dat het weekend hét moment was waarin ze hoopte van bil te kunnen gaan. ‘Jammer genoeg stormde er op het moment suprême een tienjarige binnen na een nachtmerrie over ‘een aap met een blauwe trui die ‘m achternazat’.’ Wanneer ze zondag opnieuw een poging waagt, loopt het weer mis. “Gesnurk hoorbaar na welgeteld zes minuten.’

Woensdag

Maar woensdag heeft de blondine meer geluk. ‘Wel meteen afgerold, -geveegd en -gemat, want God weet hoe vroeg Bobby wakker is de volgend ochtend.’ Hoewel Marco en Chantal het regelmatig ‘gezellig’ met elkaar hebben, vindt Janzen alsnog dat ze het niet genoeg doen. ‘Joh, je meen ‘t,’ sluit ze af. Wat haar partner hiervan vindt, is niet helemaal duidelijk.

