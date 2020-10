Is dit écht je ware liefde? Dankzij déze checklist weet je het 100% zeker

Ben jij al een tijdje aan het daten én ben je benieuwd of die lover de ware liefde voor je is? Met behulp van deze checklist kom jij erachter of je op dit moment met Mr. of Miss Forever bent.

Niets is fijner dan lijstjes. Het maakt het leven overzichtelijk. En laat nou nét je liefdesleven vaak één grote chaos zijn! Bevestigt deze checklist de ware liefde? Of heb je nog een paar kritische punten om over na te denken voordat je het huwelijksbootje instapt? Lees snel verder.

Checklist

Jullie relatie ‘gaat vanzelf‘

Kijk, het is natuurlijk niet zo dat het élke dag koek en ei is. Maar over het algemeen hebben jullie een ‘makkelijke’ relatie. Jullie begrijpen en voelen elkaar goed aan wat zorgt voor weinig drama’s. Gelukkig!

Jullie voelen je helemaal op je gemak bij elkaar

Je voelt je helemaal thuis bij je lover en je voelt je comfortabel in zijn of haar gezelschap. Je kunt jezelf zijn zonder na te denken wat je lover daar van vindt. Voel je je kalm, vredig en blij? Dan zit jij helemaal goed!

‘Uit het oog uit het hart’ is niet van toepassing op jullie

Jullie liefde kent geen grenzen. Want in plaats van dat jouw lover je vergeet -als hij of zij even weg is-denkt hij of zij alleen maar meer aan jou. Ahhh! Uit een onderzoek van het New York’s Stony Brook University blijkt dat échte liefde zich allemaal afspeelt in de hersenen. En dus maakt het niet uit waar je liefde in de wereld is, hij of zij zit áltijd in je hoofd én in je hart. Is dat niet romantisch?

Je praat vaker over ‘wij’ dan ‘ik’

Psychologen aan The University of Texas in Austin deden in 2002 onderzoek naar koppels die in meervoud of enkelvoud over de relatie spreken. Het bleek dat de stellen die écht close waren eerder over ‘wij’ spraken in plaats van ‘ik’ in de relatie. Kortom: jullie zijn ontzettend close én misschien wel echte matches.

Je bent altijd bereid om te vechten voor je relatie

Elke relatie heeft issues, dat weten we allemaal. Maar of je er voor vecht geeft aan of je de ware hebt gevonden. Het geeft je iedere keer een realistische en kritische kijk op je geliefde. En als je de keuze maakt om ervoor te vechten, laat zien hoeveel je om diegene geeft. Het kan natuurlijk niet altijd één groot feest zijn.

Je offert jezelf op zonder klaagsessie

Psychologen noemen dit ook wel ‘costly commitment signals’, hiermee bedoelen ze acties die je alleen voor hem of haar zou doen, het kost je zelf namelijk ‘iets’. Bijvoorbeeld geld, tijd of emoties. Puur en alleen voor je geliefde heb je dit over. Zo lief!

Je hebt geen bewijsdrang naar de rest van de wereld

Als jij de ware hebt gevonden dan voel je dat meteen. Jij hoeft niet al die zoetsappige foto’s van jullie te delen op social media om iets te bewijzen aan de buitenwereld. In je hart weet jij dat het goed zit én dat is het allerbelangrijkste. Mensen die wel die behoefte voelen hebben vaak een onzekerheid over de relatie óf vinden het belangrijk wat hun omgeving vindt.

Je stelt hem of haar aan iedereen voor

Wil jij niets liever dan je lover showen aan je familie en vrienden? Dat is een goed teken! Want het geeft aan dat de persoon het écht is voor jou. Daarom kan jij niet wachten om hem of haar óveral mee naartoe te nemen.

Je lover is je grootste fan en supporter

Je lover is jou grootste fan en supporter! Hij of zij zal jou onvoorwaardelijk steunen in je doelen en keuzes die jij maakt en doet in je leven. En als je twijfelt zal je lover je áltijd aanmoedigen en supporten.

Je voelt je geliefd, gewaardeerd en geaccepteerd

Als je dat voelt, zou je zomaar eens de ware hebben ontmoet! Waar wachten jullie nog op? Het huwelijksbootje ligt klaar.

Beeld: iStock