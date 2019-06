Chiel: ‘Ik streek met de hand over mijn hart en gaf haar de tijd om een ander huis te zoeken. We zijn nu twee jaar verder’

Als Esther en Chiel uit elkaar gaan, spreken ze af dat Esther in de gezamenlijk woning blijft tot ze iets anders heeft gevonden. Daarna wordt de woning verkocht. Na twee jaar stapt Chiel naar de rechter en die besluit dat Esther het huis uit moet. Op het nippertje vindt Esther een oplossing en ze vraagt Chiel of hij haar wil helpen verhuizen. Daar heeft Chiel niet meer zo’n trek in.

Chiel: ‘Toen Esther en ik besloten om uit elkaar te gaan, spraken we af dat zij voorlopig in ons huis kon blijven wonen. Ze knapt oude meubels op en de schuur stond vol met haar spullen. Ik heb toen aangeboden dat ze me voor de helft van de toenmalige marktprijs kon uitkopen, maar daar had ze geen geld voor. Dus streek ik met mijn hand over mijn hart en gaf haar de tijd om iets anders te zoeken.

Na een jaar had ze nog niets gevonden en ik kreeg het vermoeden dat ze ook niet echt haar best deed. Daarom heb ik een ultimatum gesteld: binnen een jaar moesten het huis en de schuur leeg zijn, anders zou ik naar de rechter stappen.

Een jaar later wilde Esther het huis alsnog kopen voor het bedrag dat ik haar twee jaar daarvoor had aangeboden. Maar ons huis was inmiddels twintigduizend meer waard geworden en dat wil ik ervoor hebben ook. Enfin, dat leidde tot een knallende ruzie en een nare rechtszaak met veel verwijten van Esther en eindeloos getraineer door haar advocaat. Maar uiteindelijk kon ik naar de makelaar. Die had het huis binnen no time verkocht en toen moest Esther dus vertrekken. Opeens lukte het haar wel om opslagruimte en woonruimte te vinden. Dat vond ik zo frappant. En weet je wat ze me vorige week vroeg: of ik haar wilde helpen met verhuizen! Nou, daar heb ik dus geen zin in. Ze ziet zelf maar hoe ze dat oplost.’

Esther: ‘Ik zit enorm krap. Dat komt, toen Chiel zei dat hij wilde scheiden, wilde ik geen alimentatie van hem. Dat was mijn eer te na. Ik besloot van mijn hobby mijn werk te maken want ik wist dat je in de antiekwereld best goed kunt verdienen. Ik heb veel tijd en geld geïnvesteerd in cursussen en stages en ik heb het nog altijd waanzinnig druk met netwerken. Daar heb ik vrede mee, al was deze hele situatie niet mijn idee. Maar omdat ik zo hard moet werken, heb ik geen tijd om andere woonruimte te zoeken.

Ik heb Chiel gevraagd of ik het huis niet van hem kan huren, maar op dat mailtje heeft hij nooit gereageerd en toen mijn vader vorig jaar aanbood om me uit te kopen, vroeg Chiel opeens twintigduizend meer. Zo veel heeft mijn vader nou ook weer niet. Dus ja, Chiel zit lekker met zijn nieuwe vriendin in een mooi huis terwijl ik me te pletter werk en op een houtje bijt en dan gaat hij ook nog eens lopen drammen over dat huis. Is dat eerlijk?

Nu zegt de rechter dat het huis volgende week leeg moet zijn. Mijn meubels en gereedschappen mag ik bij mijn stagebedrijf opslaan en zelf kan ik bij mijn vader logeren. Dat is dus geregeld. Ik moet alleen nog uitvogelen hoe ik alles verhuisd krijg, want een verhuisbedrijf is te duur. Ik heb Chiel gevraagd, per slot is dit allemaal zijn schuld, maar die zei dat hij wel een deurwaarder zou sturen.’

De mediator: ‘Communiceren met elkaar is meestal het moeilijkste wat er is. Zeker tijdens de scheiding. Jullie hebben daarin denk ik ook de nodige hulp gemist. Het is namelijk een aparte periode als je samen nog eigenaar bent van de woning terwijl je al gescheiden bent. Belangrijk om duidelijkheid te hebben, maar dan moet dat wel gebeuren. Dit lijkt een beetje achteraf geklets en dat is het misschien ook wel. Maar dan heb ik in ieder geval voor andere lezers duidelijk gemaakt dat het jullie had geholpen. Wat hebben júllie nu aan mijn antwoord? Ik wil jullie er graag van bewust maken dat dit is misgegaan. En dat jullie daar op een bepaalde manier samen een aandeel in hebben. Wellicht is het zo dat Esther meer tempo had kunnen maken. Of misschien is het inderdaad zo dat Chiel wat meer geduld had kunnen hebben. Dan zij jullie er samen debet aan en is het nu zaak daar een punt achter te zetten. Als je er samen een punt achter zet sluit je jullie periode samen ook écht af. Dan verkoop je de woning voor een mooie prijs, verdelen jullie het resultaat en zorg je samen dat het huis leeg komt. En dat kan je zo verdelen dat je allebei je aandeel hebt. En bedenk wat je aandeel kan zijn zonder dat het irritaties geeft terwijl je wel zorgt dat de kopers het huis in kunnen. Succes!

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.