Chiel: ‘Mijn kinderen willen zelf kiezen, maar mijn ex wilt dat niet’

Chiel en Marleen zijn vier jaar geleden gescheiden. In het ouderschapsplan hebben ze vastgelegd dat hun dochters deels bij hun vader en deels bij hun moeder wonen en dat Marleen en Chiel per keer bepalen bij wie ze de feestdagen en vakanties doorbrengen. De komende paasdagen zouden de meiden bij hun vader zijn. Maar dochter Mary wil graag dat haar vriendinnetje komt logeren. En dat kan alleen bij Marleen…

Chiel: ‘Marleen en ik hebben allebei een nieuwe partner en zowel haar vriend als mijn vriendin hebben kinderen uit een eerder huwelijk. Het is soms even puzzelen welk kind wanneer bij welke ouder is, maar we komen er altijd wel uit. Ik vind het vooral heel gezellig, al die kids in huis.

Toen Marleen en ik uit elkaar gingen, wilden we geen ‘dichtgetimmerd’ ouderschapsplan. We hadden geen flauw idee wat de toekomst zou brengen en daarom leek het ons beter om het een beetje open te laten en dingen pas af te spreken als ze aan de orde waren. Dat is jarenlang goed gegaan.

Voor de komende Pasen hadden Marleen en ik afgesproken dat de meiden bij mij zouden zijn. Maar Mary, onze oudste, heeft een vriendinnetje uitgenodigd om te komen logeren en dat kan alleen bij Marleen, want daar heeft ze een eigen kamer. Ik begrijp dat wel. Mary is nu 13 en begint een eigen leven te krijgen. Daar moeten Marleen en ik rekening mee houden. Ik heb Marleen voorgesteld om voortaan samen met de meiden te overleggen bij wie ze tijdens feestdagen en vakanties willen wonen, maar Marleen wees dat resoluut van de hand. Ze zegt dat het zonder de inbreng van de meiden al lastig genoeg is om de afspraken rond te krijgen. Ik vind dat nogal egocentrisch van haar. De meisjes worden ouder en ze hebben die ruimte gewoon nodig. Vooral Mary is er duidelijk aan toe om zelf te bepalen waar ze wil wonen.’

Marleen: ‘Jack en ik kennen elkaar nog niet zo lang en hoewel we heel veel van elkaar houden, gaat het in deze relatie niet allemaal vanzelf. We moeten veel praten om elkaar te leren kennen en duidelijk te krijgen welke behoeften de ander heeft. Met vijf kinderen die af en aan bij ons wonen is het lastig om daar tijd voor vrij te maken.

Na mijn scheiding van Chiel ben ik in ons huis blijven wonen. Chiel is naar de andere kant van de stad verhuisd, dat was de enige plek waar hij op korte termijn geschikte woonruimte kon krijgen. Dat betekent dat de school van de meisjes en hun sportclubs en hun vriendinnetjes allemaal hier in de buurt zijn. En hoe ouder de meiden worden, des te belangrijker die contacten voor hen worden. Ik weet dat het onaardig klinkt, maar als we Ella en Mary laten meebeslissen over bij wie ze willen wonen, vrees ik dat ze vooral hier willen zijn. En ik vind dat heel gezellig hoor, echt, maar komende Pasen zouden Jack en ik eindelijk weer eens anderhalve dag met elkaar alleen zijn en daar keek ik enorm naar uit. Ik vind het heel lastig dat Mary dan weer roet in het eten gooit.

Over een jaar of zo is mijn relatie met Jack wat steviger en dan wil ik best over Chiels voorstel praten. Maar op dit moment heb ik tijd voor mezelf nodig. Ik wil deze relatie niet verknallen doordat we niet genoeg tijd voor elkaar hebben gemaakt.’

De mediator: ‘Ik heb met jullie te doen. Als ouders is het al lastig genoeg om rekening te houden met elkaar. Dan is er jullie dochter die je natuurlijk graag ook tegemoet komt. En dan is er ook nog een nieuwe relatie. In omgekeerde volgorde. Heerlijk dat je een nieuwe relatie hebt, fijn dat jullie dochter een logeerpartij heeft met een vriendin en wat goed dat jullie daar als ouders samen over kunnen praten.

Ik begrijp uit Marleen haar verhaal dat zij graag de kinderen bij jou heeft Chiel. En de reden daarvoor heeft ze uitgelegd. Wat is je voorstel Marleen? Kan je je daarin vinden of heb je nog vragen over de precieze tijden Chiel? En wat is jouw voorstel Chiel? Waar sluit het bij elkaar aan? Hier ergens valt jullie besluit. Nu gaat het er om hoe je daar mee omgaat met jullie dochter. Gaan jullie samen in gesprek? Wat wordt jullie conclusie en kunnen jullie als ouders samen reageren op Mary? Je kunt haar jullie besluit uitleggen en hoe je daar gekomen bent. Ook kunnen jullie met haar praten over toekomstige besluiten en hoe jullie haar daarin zullen betrekken. Deze gesprekken zullen veel opleveren voor de toekomst!’

