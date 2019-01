Chil bil: Neem je partner serieus – van achteren

Sinds de scène in de serie Broad city waarbij Jeremy zijn date Abbi vraagt hem te penetreren met een strap-on-dildo, is ‘pegging’ behoorlijk hot. Deze term wordt vooral gebruikt voor heterokoppels, maar uiteraard kunnen ook lesbo’s desgewenst lekker peggen.

Stap 1: klein beginnen

Zorg ervoor dat je je pegging-apparatuur paraat hebt: een strap-on-kit en een dildo. Gouden regel voor beginners: ga voor een dildo die iets kleiner is dan de gepenetreerde denkt dat ie zou willen. Je kunt daarna altijd nog voor een grotere gaan. Maar een eerste slechte, pijnlijke ervaring maak je nooit meer goed. Good to know: sommige mannen houden niet van ‘levensechte’ dildo’s. Geen bezwaar: ze zijn verkrijgbaar in alle mogelijke soorten, kleuren en materialen.

Stap 2: hou het soepel

Start (vooral de eerste keer!) met een zachte anale verkenning met één of twee vingers. Let op de ademhaling van je partner of vraag hem/haar hoe het voelt. Als je de overgang van vingers naar strap-on te groot vindt, kun je een buttplug toevoegen. De anus maakt van nature geen vocht aan om penetratie soepel te laten verlopen. Gebruik daarom véél glijmiddel. Als je er zeker van wilt zijn dat je vingers schoon blijven, draag dan nitril handschoenen. Die zijn na afloop makkelijk schoon te maken en beschermen je nagels. Goed wassen van tevoren spreekt voor zich. No wash is no go.

Stap 3: doe je dildo-ding

Klaar voor girls on top? Neem de tijd om de touwtjes écht in handen te nemen. Dring rustig binnen met de strap-on. Als hij/zij het fijn vindt, kun je wat sneller bewegen. Nogmaals: alleen als de ander er klaar voor is. Op z’n hondjes lijkt misschien het meest voor de hand liggende standje, maar experimenteer vooral met verschillende posities. Júist voor een first-timer kan het fijn zijn op zijn/haar rug te liggen en ontspannen aan deze bumpy ride te beginnen.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: Getty images