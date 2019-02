Temptation on the Beach: zijn Chloë en Bad Brody Baby een koppel?

Oké, stel je bent Chloë van Temptation Island en je kwam vorige week uitermate slecht in het nieuws omdat je jonge meiden zou hebben opgelicht. Je imago is helemaal bad gegaan, dus wat doe je dan? Inderdaad, je zoekt gezelschap op waarnaast jij net een tikkie minder bad lijkt. Bij wie kom je dan uit binnen de sferen van reality tv? Inderdaad, bij Bad Brody Baby.

Bad gaan

Het is maandagochtend, je hebt waarschijnlijk je kop koffie nog niet gehad, dus we helpen je even een handje op weg. Chloë Vranken, ex-verleidster van Temptation Island, kwam vorige week in het nieuws nadat Tim Hofman haar in een nieuwe aflevering van BOOS in het ‘zonnetje’ heeft gezet. Chloë zou namelijk 15 jonge modellen onder valse voorwendselen een shoot voor haar kledingmerk hebben laten doen.

Bad gaan met Bad Boy Brody

Nu hebben scherpe minions van Michella Kox geconstateerd dat Chloë afgelopen weekend samen met Bad Brody Baby, de bad guy van Ex On The Beach, heeft doorgebracht. Zowel Chloë als Brody posten een story op Instagram waarbij ze – naar het schijnt – in dezelfde auto zitten. Hmm, wat zou hier achter zitten?

