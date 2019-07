Choking tijdens de seks wint aan populariteit

Hoewel choking een populaire handeling is in porno, passen ook steeds meer mensen het toe in het normale leven. Toch kan het heel gevaarlijk zijn.

Want de term zegt het al, hierbij doe je letterlijk alsof je je partner gaat laten stikken. Een recente studie wijst uit dat sommigen het dan ook toepassen zonder eerst de ander in te lichten. Dat is echt not done, natuurlijk.

Angst tijdens seks

Dat blijkt uit het recente onderzoek ‘Feeling Scared During Sex‘ van onderzoekster Debby Herbernick. Hierbij werden 2.533 mensen van verschillende leeftijden en gender in de Verenigde Staten ondervraagd in welke situatie ze angst voelde tijdens de seks. Wel 24 procent van de volwassen vrouwen gaf aan dat ze dat ooit hebben gevoeld. Dit in vergelijking met 12,5% van de jongere vrouwen, 10,3 procent van de volwassen mannen en 3,8% procent van de jonge mannen.

Geen toestemming

Ook werd gevraagd dat als ze bang waren tijdens de seks, of ze de situatie konden omschrijven waarin ze angst voelde. De meest voorkomende antwoorden waren verkrachting, aanranding, seksueel misbruik als kind, angst voor verkrachting of aanranding, dwang en de druk om onbeschermde seks te hebben. Daarnaast omschreven 23 ondervraagden situaties waarin hun partner ineens begonnen met choking zonder de ander in te lichten. ‘Dit was duidelijk choking waar niet over gepraat was en het opgedrongen werd aan iemand’, aldus Herbernick. Dit gedrag komt vooral voor bij jonge mensen: 13 procent van de seksuele actieve meisjes van 14 tot 17 jaar gaf aan gechoked te worden zonder toestemming.

Bron: Refinery29 | Beeld: iStock