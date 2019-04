Christina Curry: ‘Van ware liefde word je niet zenuwachtig’

In de nieuwste editie van L’Homo vertelt Christina Curry openhartig over haar relatie. Samen met haar vriendin Shenta geeft ze zich niet alleen volledig bloot, maar ook zijn ze het eerste lesbische stel in het blad.

Christina schrijft bij de prachtige foto’s op Instagram: ‘Wij zijn het eerste lesbische stel die worden gefeatured en wat ben ik f*cking trots!’ En groot gelijk heeft ze.

Ware liefde

Voor Christina is Shenta haar eerste ware liefde. De twee denken zelf al na over een volgende stap – kinderen – en bij de eerste date zat het dan ook meteen goed. ‘Ik viel voor Shenta’s lach op Insta’, begint Christina. ‘Onze eerste date duurde twaalf uur. Praten, zoenen, praten, zoenen. Shenta begrijpt me (…) Verliefd worden op Shenta betekende voor het eerst dat ik niet van de zenuwen voor de trein wilde springen. Van ware liefde word je niet zenuwachtig.’

Uit de kast

Christina kwam er op haar 22ste achter dat ze op vrouwen viel, maar voor Shenta is dat anders. ‘Op kinderfoto’s zie ik eruit als een pot. Ik speelde altijd met jongetjes en iedereen vroeg me of ik een jongen of een meisje was.’ Op haar zestiende kwam ze uit de kast. ‘Heel even dacht ik nog dat ik bi was, maar toen ik eenmaal werk van een vrouw maakte, wist ik het: Shen je bent hartstikke gay.’

Tatoeage

Om hun liefde te vereeuwigen heeft het stel een tatoeage laten zetten. Het gaat om een hartje met daarin de tekst Ruca, wat ware liefde betekent. ‘Het universum heeft ons bij elkaar gebracht’, zegt een verliefde Christina. En daar kan Shenta zich alleen maar bij aansluiten: ‘Ware liefde bestaat.’

Bron: Boulevard | Beeld: ANP