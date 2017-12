Co-ouderschap: ‘Mijn ex vindt het vooral belangrijk hoe de buitenwereld over onze regeling denkt’

Lex en Ingrid zijn onlangs uit elkaar gegaan, maar komen er niet uit wat betreft de regeling voor hun 12-jarige dochter. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Lex: ‘Wij zijn net uit elkaar, maar komen er niet uit als het gaat om de regeling. We zijn er wel uit dat we voor co-ouderschap willen gaan, maar ik wil weer terug naar de plek waar ik geboren en getogen ben, terwijl Ingrid graag in het dorp wil blijven wonen waar we nu wonen. De werkgelegenheid in deze omgeving is niet best, ook een reden waarom ik liever vertrek richting de randstad. Nu heb ik voorgesteld om ieder een halve week voor Emma te zorgen, onze 12-jarige dochter. Maandag tot en met woensdagochtend bij mij, de tweede helft van de week bij haar en dan de weekenden om beurten. Ik ben bereid om 35 km te rijden om Emma naar school te brengen, elke ochtend. Maar Ingrid vindt ‘mijn regeling’ geen eerlijke verdeling, zij wil liever week op, week af. Daarnaast wil ik dat mijn dochter bij mij wordt ingeschreven. Dat is belastingtechnisch gewoon beter. Ingrid vindt het, naar mijn weten, vooral belangrijk dat de buitenwereld ziet dat zij de strijd ‘gewonnen’ heeft en onze dochter dus bij haar staat ingeschreven, maar zij heeft al kinderen uit een eerdere relatie, dus krijgt de belastingvoordelen via een ander route. Bizar dat we hierover moeten discussiëren, alleen omdat mevrouw het belangrijk vindt wat anderen zeggen en ze nog geen twee seconden nadenkt over mijn positie.’

Ingrid: ‘Hij heeft ervoor gekozen om bij ons weg te gaan en dan vraagt hij ook nog van mij om hem te helpen met allerlei voordelen? Het feit dat we kiezen voor co-ouderschap vind ik al toegeeflijk genoeg, de meeste vaders zien hun kind maar eens per twee weken. Daarnaast kiest hij er ook zelf voor om 35 km verderop te gaan wonen. Mijn hele netwerk zit hier, dus ik zie geen reden om weg te gaan. Voor de kinderen is dit ook beter. Als we het over eerlijkheid hebben, dan is de regeling week op week af toch het meest geschikt? Precies 50/50. Ik snap niet dat hij daar nu zo om blijft zeuren. Dus wat mij betreft is het week op, week af en staat onze dochter gewoon bij mij ingeschreven, net zoals de andere kinderen. Als ik Emma bij hem laat inschrijven kijken ze inderdaad gek op, bijvoorbeeld op school, en dan moet ik dat elke keer uitleggen.’

De mediator: ‘In ieder geval is het heel fijn voor Emma dat jullie allebei voor haar willen zorgen. Gelukkig maar. Wat vinden jullie eigenlijk van elkaar in de rol van ouder? Vind je Lex een goede vader, Ingrid? Goed om dat eens naar elkaar uit te spreken. Aan jullie gesprek kan ik misschien nog wel iets toevoegen. Bijvoorbeeld over het belastingvoordeel. Dat zal gaan over o.a. het kindgebonden budget. Hoe kunnen jullie dat geld besteden als het wordt ontvangen? Het kan natuurlijk heerlijk zijn als Emma dat geld nog eens extra bijgeschreven kan krijgen alleen doordat zij administratief bij haar vader is ingeschreven. Een tweede toevoeging over de afstand. Gelukkig laten jullie het aan elkaar toe om ergens te gaan wonen en nemen jullie daarin ieder je eigen verantwoording. Op die manier kan Lex daar gaan wonen waar hij zijn werk kan vinden en blijft Ingrid in de gelegenheid om in haar vertrouwde omgeving te wonen. Tegenover elkaar gaan staan en allebei een rooster op tafel leggen is dan de eerste stap. Logisch dat die van elkaar verschilt. Nu komt de tweede stap, namelijk kijken hoe je er samen weer een prettig rooster van maakt. Misschien is het voor Lex van belang om niet alle dagen de afstand te hoeven rijden en is het voor Ingrid een wens om Emma niet te vaak te laten wisselen. Leg dat eens aan elkaar voor. Daarin vind je elkaar altijd, omdat het uiteindelijk gaat om jullie dochter. En dan ruil je een principe vrij snel in voor een glimlach van je kind!’

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

