Na een break-up hoor je wel eens mensen zeggen dat ze ‘zichzelf verloren waren in de relatie’. Maar wat betekent dat eigenlijk? En vooral: hoe gebeurt dat, jezelf verliezen in een relatie? Het heeft alles te maken met codependentie.

Codependentie, wat is dat?

Codepen-watte? Codependentie is een toestand waarbij je automatisch je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant zet, ten behoeve van de gevoelens en behoeftes van een ander. Of ten behoeve van de relatie. Je maakt jezelf – al dan niet bewust – afhankelijk van het gedrag of reactie van de ander of van de relatie.

Met andere woorden: je voelt je verantwoordelijk voor het geluk (en dus ook ongeluk) van anderen. Je gelooft al snel dat:

je verantwoordelijk bent voor het gedrag van anderen, en voor hun reactie en gevoelens.

het jouw schuld is als iemand boos is, en dat jij dus ook degene bent die dat moet verhelpen.

jouw gevoelens niet even belangrijk zijn als de gevoelens van anderen.

jouw gevoelens en behoeftes op de derde plaats komen in een relatie.

als iemand jou slecht behandelt, dat jouw eigen schuld is. Je hebt waarschijnlijk iets verkeerd gedaan en moet nu nog harder werken voor hun goedkeuring.

je ervoor moet zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft, zelfs als het ten koste gaat van je eigen welzijn, je eigen grenzen en je eigen veiligheid.

Jezelf verliezen

Je ‘verdwijnt’ als het ware een beetje (of helemaal) om de ander meer ruimte te geven. Of je past je aan. Je gedraagt je automatisch naar de verwachtingen of wensen van de ander. Dit gebeurt zo snel en vanzelfsprekend, dat je het vaak op het moment niet door hebt. Het is als het ware een sluipmoordenaar, die met mist over je ziel strooit. Achteraf kun je je er rot, leeggezogen of boos door voelen. Maar ook zul je niet altijd op het moment zelf doorhebben waar dat door komt. Misschien redeneer je het weg, of negeer je wat je van binnen voelt. Zeker als je codependentie een onbewust patroon voor je is en je al heel lang gewend bent om op die manier met je eigen gevoelens en behoeftes om te gaan.

Zijn je codependentie patronen al een lange periode aanwezig, dan kun je het gevoel hebben jezelf compleet kwijt te raken. Misschien heb je zelfs nooit goed geweten wie je nu zelf bent en wat je voelt. Zorgen voor, of rekening houden met de emoties van anderen is gemakkelijker voor je. Dat ben je gewend. Want je bent een love addict.

De tegenpartij

En als liefdesverslaafde zijnde, voel je je aangetrokken tot onderpresteerders. Mensen die waarschijnlijk op de een of andere manier afhankelijk van je worden, of het nu financieel, emotioneel of anderszins is. En dat wordt de dynamiek van jullie relatie: er is continu de mogelijkheid om slecht gedraag voort te zetten, en het heilige aspect van een wederzijdse relatie wordt voortdurend genegeerd.

Wil je – als liefdesverslaafde en codependent – dit patroon doorbreken? Dan moet je de volgende waarheden accepteren:

je bent niet verantwoordelijk voor het gedrag en de reacties van anderen.

andere mensen zijn vrij om hun eigen ervaring te hebben, jij moet dat niet voor hen willen veranderen.

laat staan de persoon zelf proberen te veranderen.

jij kunt niet iemand anders veranderen, jij kunt alleen jezelf veranderen.

he is niet jouw taak om anderen te redden van hun gevoelens.

je waarde wordt niet bepaald in de hoeveelheid die je geeft.

er moet aan jouw behoeftes en grenzen voldaan worden. Jouw behoeftes en grenzen moeten geëerd en gerespecteerd worden.

als iemand jou slecht behandelt, dan is dat een reflectie van hun eigen eigenwaarde en jij kunt je energie verwijderen uit hun leven.

als je iemand echt wil helpen met verandering of genezing, dan is het beste wat je kunt doen jezelf in ere houden en grenzen stellen.

Je geneest pas van codependentie als je alle energie die je in anderen steekt, erkent en in jezelf steekt. Je zult bekend moeten worden met je eigen negatieve ideeën over liefde en zelfwaarde, en je best doen om een nieuwe relatie met jezelf op te bouwen.

Hoe je dat doet?