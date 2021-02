Mannen vinden zichzelf een seksgod, een master, the man. Trots op zichzelf als ze samen met jou stomend liggen uit te hijgen na een potje wilde seks. Daadwerkelijk ligt de vrouw meer te hijgen van de inspanning en niet zo zeer van een spetterend orgasme. Want ja, nee. Dat zat er niet in. Maar dat zegt ze niet. Ze kust hem en drukt zich dicht tegen hem aan. En zo leeft hij verder in de illusie van de seksgod. Waarom is het zo lastig om open over seks te zijn tijdens de seks?

Clitoris

Even twee feiten op een rijtje: het woord clitoris komt van het Griekse woord sleutel en de clitoris is het enige vrouwelijke orgaan dat enkel bestaat voor het genot. Dat laatste geeft aan dat veel vrouwen meer nodig hebben dan alleen penetratie voor een hoogtepunt. Laten we vooropstellen dat een orgasme heus niet altijd het hoogtepunt van een vrijpartij hoeft te zijn. Het gaat om het aangeven van je verlangens en om het communiceren wat jij fijn vindt.

Geen aannames, maar kwalitatief communiceren

“Mannen en vrouwen moeten kwalitatief beter communiceren over seks – dat zou ze beiden op dat vlak gelukkiger maken”, vertelt Jason (28). Want dat praten over seks belangrijk is, kan hij als de beste beamen. “Mijn vriendin vertelden pas na een jaar dat ze het lastig vindt om een orgasme te krijgen. We hadden er eerder nooit eerlijk en open over gepraat. Ik dacht het wel te weten ‘hoe het moest’ en dacht dat ze genoot.” Allemaal aannames en schijn bedriegt. “Pas toen we open communiceerde over wat wel en niet werkten, ging het veel beter.”

Jason vergelijkt het liefdesbeeld dat vrouwen krijgen door romantische comedy’s, met het beeld over seks dat mannen krijgen bij porno. “Het is te mooi om waar te zijn en het vergt vooral kwetsbaarheid en openheid om te krijgen wat je wilt en verdient”. Door de voorbeelden in porno doen mannen in bed ‘wat ze denken wat lekker is’. Maar, hoe moeten ze dit weten als het ze niet eerlijk wordt verteld? Praten over seks tijdens seks is voor vele nog een leerpuntje. Ons excuus om het niet te doen is omdat we de ander niet willen kwetsen of dat we ons bezwaard voelen. We geven het niet eens de kans omdat we denken ‘dat het toch niet lukt’. Eigenlijk mogen we niet klagen als we er ook niets aan doen. Maar als we ons eigen orgasme niet belangrijk genoeg vinden wordt het er ook niet beter op. Zonde, toch?

Watch and learn

Als je het spannend vindt om erover te praten en het gesprek tijdens de seks een ‘moodkiller’ vindt, zijn er handige, opwindende manieren om toch te communiceren. Jason geeft een aantal tips. “Pak zijn hand en breng hem naar de spot waar jij het fijn vindt. Als je ook nog eens in zijn oor fluistert wat jij lekker vindt, wordt hij – geloof me – helemaal wild”. Dubbel winst. Als je een stapje verder durft, laat hem toekijken hoe jij het met jezelf speelt.

Bij de een gaat het wat sneller en makkelijker dan de ander, maar wanneer mannen zin hebben, komen ze veelal bij penetratie klaar. “Daarom moet de vrouw zich het volgende afvragen”, zegt Jason: “Wat heb je te verliezen als je weet dat hij hoe dan ook komt? Een man zal never ever stoppen met de seks als het voor de vrouw iets langer de tijd nodig heeft of wanneer ze aangeeft welke stimulatie ze lekker vindt. De vrouw heeft alleen maar iets te winnen en dat is een hoogtepunt. Pak je kans. Als jij aangeeft wat je wilt, dan kan hij die seksgod zijn. Dan wordt seks nog leuker en dat is precies hetzelfde belang van de man”.

