Confession: ‘Ik ga vreemd omdat mijn man me niet oraal wil bevredigen’

Wat doe je als je een fijne, vertrouwde relatie hebt, maar je partner orale seks pertinent weigert? Dan kun je je biezen pakken, maar je kunt ook een pragmatische oplossing verzinnen. Deze vrouw zoekt haar seksleven daarom gewoon buiten de deur, maar blijft haar man in de liefde wél trouw.

Ze zijn al samen sinds de middelbare school. Van smoorverliefd zijn is nooit sprake geweest, maar vanaf het eerste moment was hij wel haar alles. Twee weken voor het eindexamen vroeg hij haar ten huwelijk. Inmiddels zijn ze vijf jaar, twee peuters en een tergend saai vanille-seksleven verder.

Nog nooit oraal bevredigd

‘Voorspel, experimenteren, duw me tegen de muur-passie? Niks daarvan. Maar het grootste probleem: hij heeft me nog nooit oraal bevredigd. Nog niet één keer.’

Het is niet dat ze er nooit om vroeg. ‘Voor mij is dat een duidelijke nee’, reageerde haar man. ‘Ik houd er niet van.’ En daarmee was de kous af. Voor hem dan. Hij eindigde die avond met een orgasme, zij lag onbevredigd naast hem in bed. Het duurde niet lang totdat ze uit pure frustratie zich meldde bij Ashley Maddison, een soort Second Love van Amerika. Ofwel: ze zocht een ander.

Jared doet het wel

‘Ik ontmoette Jared. Nadat we twee weken discreet appen, was het tijd voor een ontmoeting. Ik was stiknerveus. Als getrouwde vrouw had ik nog steeds weinig seksuele ervaring.’ Even was er dat schuldgevoel, tot ze dacht aan alles wat ze had opgegeven voor hem. ‘Ik moest het gewoon ergens anders zoeken.’

Je raadt het al: Jared deed wél aan orale seks. Nu zien ze elkaar zoveel mogelijk en vliegen er dagelijks sappige appjes over en weer. Haar man verlaten vindt ze vooralsnog geen optie. ‘We hebben samen kinderen en zij zijn mijn prioriteit. Mijn man is een geweldige vader. Misschien is het onrealistisch om van hem te verwachten dat hij alles heeft wat ik nodig heb. En misschien is het onrealistisch dat mijn man denkt dat ik niet naar meer verlang.’

Wat vind jij: prima oplossing zo of moet ze toch echt binnenkort een knoop doorhakken?

