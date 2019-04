Cookie-jarring is de nieuwste dating trend en het is allesbehalve leuk

Cookie-jarring klinkt heel gezellig, maar het is allesbehalve leuk. Want waar het misschien lijkt of je lekker koekjes mag eten, heeft het daar echt weinig mee te maken. Bij deze nieuwste dating trend ben je namelijk gewoon een tweede keuze.

Euh, sorry? Ja, je bent letterlijk een plan B. Het heet cookie-jarring omdat jouw date zich gedraagt als een soort Koekiemonster en alle verschillende koekjes wil proeven die er zijn in de trommel. Hij of zij heeft het met een persoon heel gezellig, maar mocht deze niet kunnen dan weet deze casanova dat er nog genoeg andere opties zijn. En ja, daar ben jij er dus een van. Au.

Opties openhouden

Jouw date wil letterlijk zijn of haar opties openhouden. Niet echt leuk, dus hoe ga je hier nu mee om? Communicatie is hierbij ook weer key, zoals bij alles in het leven. Vraag hoe het zit en bedenk hierbij ook wat je zelf wilt. Doe jij dit zelf? Good for you. Het is helemaal niet gek om te willen weten wie er beter bij je past. Maar ook hier geldt: duidelijkheid is voor iedereen zo fijn. Heb je al honger na dit artikel?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock