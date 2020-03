Quarantaine and chill: ‘over 9 maanden een heuse corona-babyboom’

Nu ons standaard dagelijkse leven compleet op z’n gat ligt, we bijna geen verplichtingen meer hebben en we door de corona-crisis allemaal aan huis gekluisterd zijn, hebben we meer tijd voor elkaar. En dat betekent ook: lekker veel seks. Over negen maanden zou er zomaar eens sprake kunnen zijn van een heuse babyboom.

Netfix and Chill move over, want Quarantaine and Chill is een ding geworden nu we allemaal gezellig thuis zitten. Als we niets te doen hebben, waarom zouden we dan niet gewoon uit verveling baby’s gaan maken? Op social media ziet men de gein er wel van in en worden er geniale varianten bedacht op de toekomstige namen voor de baby’s van ‘Generatie C’.

Coronials vs quarantieners

Hoewel de desinfecterende handgel overal uitverkocht is, lijken er nog steeds genoeg condooms in de schappen te liggen, grapt iemand op social media. De baby’s die over negen maanden geboren zullen worden, krijgen de meest creatieve namen. Zo zullen ze bijvoorbeeld voortaan door het leven gaan als ‘coronials’ en zullen we over tien jaar puberende ‘quarantieners’ opvoeden.

Just wondering: Why is all the toilet paper sold out, while condoms are still available?

I bet in 9 months we will observe a steep increase of the global birth rate, and the most popular newborn girl name will be “Corona”… #coronavirus #coronapocolypse — Beyond-Diplomacy (@BeyondDiplo) March 16, 2020

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Credible Hulk (@_credible_hulk_) op 13 Mrt 2020 om 5:55 (PDT)

Babyboom

In crisistijden zoals deze kiezen we er voor om eens extra vaak op elkaar te kruipen. Als we terug in de tijd gaan zagen we dat eerder ook al eens gebeuren. Ten tijde van heftige orkanen zoeken mensen massaal de warmte en steun bij elkaar. Ook tijdens de welbekende grote stroomstoring in Amerika in 1965. Destijds zaten 30 miljoen mensen meer dan twaalf uur in het donker, wat resulteerde in een gevoel van saamhorigheid. Er werden massaal kaarsjes uitgedeeld en aangestoken en reizigers kropen bij elkaar in Grand Central Station om daar te overnachten. Negen maanden later schreef de New York Times over een heuse babyboom in New York, als een gevolg van de ‘gezellige’ stroomuitval.

Meer echtscheidingen

Maar het gezellige samenzijn kan helaas ook negatieve gevolgen met zich meebrengen. Een aantal weken op elkaars lip zitten kan ook zorgen voor een stortvloed aan aanvragen voor echtscheidingen. Het veroorzaakt ruzies of je komt er ineens achter dat je je partner eigenlijk helemaal niet meer zo leuk vindt. In het epicentrum van Corona, de Chinese stad Wuhan, zouden de quarantaine-maatregelen al 88 paren het huwelijk gekost hebben, nadat zij na een complete lock-down de stad weer mochten verlaten.

Beeld: Instagram, iStock