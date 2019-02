Cuckolding: de relatievorm waarin een vrouw mag vreemdgaan

Niets zo geil als je uitdagend kleden en flirten met andere mannen in de kroeg terwijl je partner jaloers en afwachtend toekijkt. Hem helemaal gek maken terwijl je sensueel met andere mannen flirt. Maar je flirt onderbreken? Dat is voor je partner off limits. Hij mag niet bij je in de buurt komen. Dit principe wordt ook wel social cuckolding genoemd. Ben jij wel voor meer in? Laat die term ‘social’ dan maar vallen en ga vol voor cuckolding.

Wat is cuckolding?

Cuckolding is een seksueel spel waarin de vrouw allerlei seksuele vrijheden heeft, die de man niet heeft. Met andere woorden: de vrouw mag het bed delen met andere mannen en de man vindt dit goed. Zeiden we goed? Heerlijk, de man vindt dit heerlijk en wordt seksueel opgewonden van het feit dat zijn vrouw het bed deelt met andere mannen.

Waar komt cuckolding vandaan?

Deze vorm van SM is afgeleid van cuckoo, op z’n Nederlands ook wel koekoek. De koekoek laat na de bevruchting de eieren door een andere vogel uitbroeden. Vroeger dacht men daarom dat het koekoeksvrouwtje zich door andere vogelmannetjes liet bevruchten.

Relatievorm met allerlei mogelijkheden

Cuckolding maakt van de vrouw een dominante partner. Zij mag op jacht naar andere mannen gaan, terwijl de man zich moet beperken tot alleen haar. Het spectrum van cuckolding is breed: van een avondje swingen in een parenclub waarbij vooral de vrouw swingt tot een vrouw die de volledige controle heeft over het partner. Die controle kan ver gaan: de partner van de cuckolder kan in een rol van slaaf of huisdier vervallen. In extreme gevallen kan de cuckolder zelfs een nieuwe partner kiezen, die feitelijk haar eerste partner verdringt. Hier kan ze zelfs kinderen mee krijgen, terwijl de cuckolding relatie in stand blijft.

Toch is dit niet hetzelfde als polyamorie (het hebben van meer dan één liefdesrelatie) en polygamie (met meerdere mensen getrouwd zijn). Seksuoloog Marjolein Abma van LotteLust.nl legt uit: ‘Waar het bij polyamorie meer om liefde en verbintenis gaat, gaat het bij cuckolding meer om onderwerping en macht om seksuele opwinding te creëren.’

Het kan ook anders: cuckqueaning

Cuckqueaning bestaat ook en is de tegenovergestelde variant: hierbij geniet de vrouwelijke partner van het vreemdgaan van haar partner.

Tips voor cuckolding

Spreekt cuckolding jullie aan? Ga dan zorgvuldig te werk. Seksuoloog Marjolein: ‘Zorg voor openheid en vertrouwen. Dat is een must om elkaars grenzen te leren kennen. Bij deze SM-vorm kan jaloezie soms een spanningsdrijfveer zijn. Dat is niet altijd handig en daarom is het goed om dit te bespreken. Door jaloezie kan de man zich klein en minderwaardig voelen, en kan de vrouw zich begeerd voelen. Ook kan de vrouw hierdoor een gevoel van macht ervaren. Evalueer daarom hoe het is voor de vrouw om deze vorm van macht voelen, en andersom hoe het is voor de man om zich zo onderdanig te voelen. ‘

