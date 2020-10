Is ‘cuffing season’ in deze tijd groter dan ooit? Experts geven antwoord

Nu de coronamaatregelen strenger en strenger worden, is jouw behoefte aan een knuffel tijdens de koude, donkere dagen misschien wel groter dan ooit. Maak daarom kennis met het cuffing season: maar zorgt de pandemie voor een toename in dit fenomeen?

Lees ook:

Happy single? Yes you can: zo maak je er het beste van

Nu denk je misschien, wat is het cuffing season in godsnaam? Geen zorgen, wij moesten ook even googelen. Het is de term die de periode samenvat waarin singles tijdens de koude maanden naar een partner zoeken om hen warm te houden. Maar dit is slechts voor een korte tijd: rond Valentijnsdag is het namelijk weer afgelopen met deze nieuwe vlam.

Cuffing season pandemie

Nu door de pandemie de afstand tussen mensen steeds groter wordt, zou het zomaar kunnen dat het cuffing season een opmars maakt. Toch is dat niet helemaal waar, zo verklaren experts. ‘Hoewel er momenteel een verlangen is naar gezelschap in het algemeen, hebben mensen die in het verleden oppervlakkige relaties hadden ook een les geleerd’, vertelt datingcoach Lee Wilson aan HelloGiggles. ‘De meerderheid van mijn cliënten die voor de pandemie slechts een nonchalante fling hadden, zien nu meer waarde in een betrouwbare partner met wie ze kunnen groeien voor op de langere termijn.’

Samenwonen

Tina Wilson, CEO en oprichter van The Wingman dating-app, sluit zich daarbij aan: ‘Cuffing season is dit jaar serieuzer omdat alleenstaanden niet alleen de persoon zullen ‘cuffen’, maar in werkelijkheid ook meteen met hen samenwonen.’ Je moet kiezen wie je wil toelaten in je bubbel, wat de zoektocht meteen een stuk serieuzer maakt. Quarantaine en een (gedeeltelijke) lockdown hebben ervoor gezorgd dat we meer en meer kijken naar wat er echt toe doet in ons leven.

Expectations vs reality

Ben je met iemand aan het daten momenteel? Zorg dan dat je op de same page zit voordat het serieus begint te worden. ‘Vraag wat hun verwachtingen zijn over daten tijdens Covid, zodat jullie allebei op je gemak bent’, aldus Wilson. Daarnaast raden relatiedeskundigen nog aan om druk van buitenaf te vermijden en vooral te kijken naar de lange termijn met deze potentiële partner. ‘Als je merkt dat je iets dwingt om te werken omdat je niet alleen wilt zijn tijdens het cuffing season, geef dan prioriteit aan verbonden blijven met je vrienden en familie, en blijf uitkijken naar de match die bij je past, ongeacht het seizoen’, sluit Jordana Abraham, co-host of van een dating podcast, nog af.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Hello Giggles | Beeld: Unsplash