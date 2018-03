D. krijgt maar geen matches op zijn datingprofiel: ‘Ik heb zelfs een tinderfotoshoot gedaan’

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vraagt D. advies over een perfecte Tinder-foto.

‘Ik vraag mij af wat voor foto’s vrouwen willen zien van mannen op de datingapps. Ik krijg namelijk geen enkele respons of match binnen op een datingapp. Welke foto’s ik ook van mezelf plaats.’

Tinderfotoshoot

‘Als iedereen in mijn omgeving zegt dat ik een hartstikke leuke jongen ben, vraag ik me af wat ik mis op een foto of uitstraal waardoor het niet lukt. Ik ben geen model of behoor niet tot de knapste, maar ook niet tot de lelijkste, tenminste dat zeggen ze. Mijn datingprofiel staat vol met leuke reisfoto’s van mijn laatste vakantie, foto’s met vrienden en ik heb zelfs een tinderfotoshoot gehad met een fotograaf. Maar tot op heden geen resultaat.’

Aandacht krijgen

‘Ik ben niet heel kieskeurig, maar ik vind niet snel iemand leuk-leuk. Hoewel dit natuurlijk pas geldt bij een vervolg stadium. Nu ben ik niet wanhopig op zoek, want ik weet dat het maar oppervlakkige datingapps zijn. Maar nu ik dertig ben en vrienden om mij heen zich aan het settelen zijn, zal het wel fijn zijn als ik wat meer aandacht krijg van vrouwen.’

‘Dus dames, hebben jullie tips voor mij?’

