Daantje en Gert zijn een half jaar uit elkaar: ‘Zijn nieuwe vriendin pakt me mijn kinderen af.’

Daantje en Gert zijn een half jaar uit elkaar. Gert is met de kinderen in hun huis blijven wonen en Daantje huurt een kamer in de buurt. In de weekends gaat ze met de kinderen naar de stacaravan. Onlangs is Marja bij Gert ingetrokken. Toen de kinderen vertelden dat Marja hen van school haalt, werd Daantje erg boos. Ze voelt zich ingewisseld. Als Gert niet zelf voor de kinderen kan zorgen, moeten ze maar bij haar komen wonen.

Daantje: Gert heeft een nieuwe vriendin. Dat vind ik prima, fijn voor hem. Maar wat ik niet leuk vind, is dat ze nu al bij hem is ingetrokken, in ons oude huis! Ik bedoel, ik ben nog maar vijf maanden weg en dan haalt hij al een ander in huis. Soms vraag ik me af of hij misschien al iets met haar had voordat we uit elkaar gingen. Dat zij de reden is dat hij het zo plotseling voor gezien hield.

Hij wilde per se in ons huis blijven wonen en omdat we de kinderen zo min mogelijk willen belasten, hebben we besloten dat ze voorlopig doordeweeks bij hem zijn. Ik werk meer dan fulltime en dat zou betekenen dat ze elke middag alleen zitten. Dat leek ons niet goed. In het weekend neem ik ze mee naar onze stacaravan, dat is mijn quality-time met de kids. Maar nu is die Marja dus bij Gert ingetrokken. Toen ik het laatst met de kinderen over school had, over halen en brengen, vertelden ze dat Marja ze van school haalt. Alsof zij hun moeder is! Het was echt een klap in mijn gezicht. Het voelt alsof hij me heeft ingeruild: hij heeft gewoon een nieuwe partner en een nieuwe moeder voor zijn kinderen in huis gehaald. Maar ik ben hun moeder en als Gert niet zelf voor ze kan zorgen, wil ik dat ze bij mij komen wonen, dan zoek ik wel een grotere woning. Ik laat me mijn kinderen niet afpakken.

Gert: Wat loopt Daantje toch te zeuren! Ze is echt een beetje paranoïde. Niemand wil haar kinderen van haar afpakken. Marja al helemaal niet. Ik ken Marja al langer, dat klopt, maar het is niet vanwege haar dat ik wilde scheiden. Ik zag het gewoon niet meer zitten. Daantje wil altijd alles onder controle houden en ze bemoeit zich overal mee. Ik dacht dat ik daar vanaf zou zijn nu ze niet meer bij ons woont, maar het gaat dus gewoon door.

Ik heb het afgelopen jaar veel met Marja gepraat. Ze kan goed luisteren en we hebben veel raakpunten, maar ze is niet mijn nieuwe partner. Denkt Daantje nou echt dat ik alweer toe ben aan een nieuwe relatie? Bewaar me!

Marja woonde anti-kraak en toen ze weg moest, heb ik haar een kamer in mijn huis aangeboden. Er is plek genoeg en het leek me wel gezellig. Dat is het ook. Laatst hebben de kinderen tegen Daantje gezegd dat Marja ze van school haalt en nu is Daan helemaal over de rooie. Maar dat is maar één keer gebeurd! Ik breng ze altijd zelf en mijn moeder haalt ze op. Toen die een keer niet kon, heeft ze Marja gevraagd. Maar dat was echt een uitzondering. Trouwens, de kinderen kunnen heel goed met Marja overweg. Daantje vindt dat Marja zich niet met de kinderen mag bemoeien en dat ik zelf voor ze moet zorgen. Maar dat doe ik ook. Dáántje moet zich er niet mee bemoeien. We zijn niet voor niets gescheiden.

De mediator: ‘Een aantal dingen wil ik graag uit jullie verhaal belichten: ‘plotseling voor gezien hield’, ‘ze is niet mijn nieuwe partner’ en ‘bemoeien’. Ik heb voor deze woorden gekozen omdat hier heel mooi de emotie uit blijkt of hoe jullie in het leven staan. Als jullie elkaars verhaal lezen zou een buitenstaander kunnen zeggen dat het allemaal zo logisch is, terwijl dat voor jullie zelf niet op gaat. Het is heel ingewikkeld om te scheiden en verder te gaan na de scheiding. Daantje had blijkbaar de scheiding niet zien aankomen. Of Gert dat anders ziet of niet, de verwerking begint pas als je het hoort. Verwerken kost een hoop tijd. Aan de andere kant scheiden jullie allebei en heb je er allebei pijn aan. Gert is nog niet zo ver dat hij een andere partner wil, geeft hij aan. Terwijl dat voor Daantje een een-tweetje lijkt te zijn en er wel degelijk sprake is van een relatie. Zolang de scheiding nog niet is geregeld, blijven veel dingen onbespreekbaar omdat het te pijnlijk is. Na de scheiding ben je ‘van elkaar af’ en komt het er ook niet van om het te bespreken. Oud zeer blijft dan hangen. Zo ook Gert zijn angst voor het ‘bemoeien’. En dat allemaal terwijl jullie het zo goed hebben kunnen regelen samen. Is dit ‘bemoeien’ of moeite hebben met het feit dat je niet meer altijd je kinderen ziet? Dat laatste is natuurlijk heel vaak een issue voor pas gescheiden ouders. Het zou goed besproken kunnen worden en dat levert, denk ik, zelfs nog een beetje meer vertrouwen op tussen jullie als ouders!’

Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

