Dag catfish, hallo videodating-app: ‘In het echt ben je mooier’

Het klinkt misschien als een nachtmerrie: jezelf voorstellen aan de potentiële liefde van je leven in een video van maximaal twintig seconden. Tot je Janet van Zelderen spreekt. Ze lanceerde vorige week de nieuwe datingapp Vidate en legt uit waarom daten via video helemaal geen gek idee is.

‘Toen corona net begon, zei ik tegen een vriendinnetje: ik zoek een vent tijdens isolement. Ik gebruikte toen al redelijk veel datingapps, maar wat mij daaraan stoorde, is dat je daar veel bewerkte foto’s ziet en iedereen natuurlijk z’n beste hoek pakt. Dat is niet erg, maar in het echt is iedereen mooier vind ik. Ook op Instagram en Facebook zie je dat alles zo gefilterd en gemaakt is. Waarom waarderen we elkaar niet veel meer zoals we zijn? Zo is het idee voor Vidate ontstaan.’

Geen zonde van je tijd

Het concept in het kort: je maakt een voorstelvideo van jezelf van maximaal twintig seconden. Vervolgens kun je door de voorstelvideo’s van andere singles swipen. Zodra je een match hebt, kun je vijf minuten met elkaar videobellen. Was dat voor jullie allebei een succes? Dan komt de tweede date en spreek je elkaar een halfuur. Omdat Vidate elke minuut een nieuwe vraag voorschotelt, hoef je niet bang te zijn voor ongemakkelijke stiltes. En als jullie meteen honderduit kletsen, mag je die vragen natuurlijk negeren. Op basis van die twee video-dates beslissen jullie of er een real life date komt. Let wel: je hebt na de tweede date vijftien seconden de tijd om te beslissen of je telefoonnummers wil uitwisselen.

‘We swipen en chatten gemiddeld 38 uur voordat we iemand in levenden lijve zien. Soms ben je dan, zeker in coronatijd, urenlang met iemand aan het berichten voordat je afspreekt. Om vervolgens iemand in het echt te zien en te denken: als ik jou vijf minuten had gesproken, was ik nooit dit hele traject in gegaan. Dat is zonde van je tijd’, legt Janet uit.

Janet werkte zich een slag in de rondte en trok weer bij haar moeder in Putten in om extra geld te sparen en de app te bouwen. Toen ze een glorieuze pitch volbracht bij een marketingbureau ging het balletje pas echt rollen. Die verbonden haar aan een appbouwer en vervolgens dienden de eerste investeerders zich aan. Daardoor is wat begon als een grapje met een vriendin een jaar later een serieuze datingapp geworden.

Vijf minuten pieken

Ze erkent ook wel dat een video van jezelf maken en voor het eerst met iemand videobellen enorm spannend en voor sommigen mensen ronduit ongemakkelijk is. ‘Maar in dat eerste voorstelfilmpje ben je er al als je zegt: ‘Hoi ik ben Frits, ik ben 40 jaar en woon in Breda’. Er zijn ook mensen die er een gitaar bij pakken of een liedje zingen. Het is iets anders dan we gewend zijn, maar we hebben dit gemaakt voor de groep mensen die Tinder en Happn hebben uitgespeeld, maar nog niet klaar zijn voor Parship of Relatieplanet. Misschien zijn die eerste vijf minuten even een drempel, maar je hoeft er niet een hele avond voor vrij te plannen. Het is even vijf minuten pieken en daarna vijftien seconden bedenken of je verder wil met iemand. Bij een andere datingapp kun je je makkelijk verschuilen achter foto’s en tekst, maar die groep is veel zenuwachtiger voor de eerste date. Dan moet je namelijk opeens een hele avond met elkaar kletsen. Hier is het beginproces misschien spannender, maar is het veel relaxter zodra je in het echt met elkaar afspreekt.’

Geen catfishers

Singles die op zoek zijn naar een onenightstand of een vluchtige scharrel kunnen Vidate beter overslaan. ‘Als iemand niet binnen 72 uur een reactie geeft, verdwijnt diegene uit je profiel. En als je alleen maar een zwart beeld laat zien, wordt je filmpje verwijderd. Wij zijn het enige platform waar je geen catfishers vindt. Als je filmpje wordt geblokkeerd, kun je niet alsnog een ander profiel aanmaken. Ook heel tof is dat de algoritmes op den duur leren welke personen likeable zijn en zich het meest tot elkaar aangetrokken voelen. Zo voorkom je dat je urenlang aan het swipen bent.’

Normaal weer perfect maken

Janet is wars van de reclame die andere apps uitserveren. Ze streeft naar advertenties die relevant zijn voor de gebruiker. Daarom heeft ze ook lokale horeca aangehaakt. ‘Als je zin hebt om die derde date met iemand op te pakken en je woont in Utrecht, krijg je in je feed bijvoorbeeld een filmpje te zien van een restaurant waar je 25% korting op je sushi krijgt als je die met je date komt ophalen.’

Haar ambitie liegt er niet om: ze hoopt met haar datingapp een breuk te bewerkstelligen in de almaar stijgende lijn van singles in Nederland. ‘Ik wil een beweging creëren waar normaal weer perfect is. Millennials worden steeds ongelukkiger omdat alles altijd mooier en beter moet. Omdat je in het echt veel leuker bent, is mijn enige date-tip: wees gewoon jezelf.’

