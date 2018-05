Danielle heeft een nieuwe vriend en dit is wat Mezdi daarover heeft te zeggen

We hebben allemaal al kunnen zien dat de hereniging tussen het Temptation Island-koppel Danielle en Mezdi niet bepaald soepeltjes verliep. De twee zijn sinds het einde van het programma uit elkaar. Het lijkt erop dat Danielle sinds kort een nieuwe vlam heeft. Dat maakte ze afgelopen vrijdag officieel bekend via Instagram.

En Mezdi’s reactie? Die was alles behalve best.

‘Hilarisch’

In een reactie laat Mezdi weten het nieuws van Danielle ‘hilarisch’ te vinden. Zo vertelt hij in een interview met RTL Boulevard: ‘Ze is aan het daten met een jongen waarvan ze tegen mij zei dat het een collega was. Alleen ze had hem ooit berichten gestuurd van: ‘Ik ben een heel makkelijk persoon, dus je kan mij mee uit eten nemen, ik ben een makkelijke eter’ en weet ik veel wat allemaal. Dat is nu haar vriend geworden.’ Mezdi is dus zeker al bekend met Danielles nieuwe vriend.

Danielle maakte haar nieuwe romance vrijdag bekend via Instagram Stories. Om wie het precies gaat, is nog niet helemaal duidelijk.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL