Ziek, zieker, ziekst. Dat zijn de uitspraken van pedoactivist Nelson in de aflevering van Danny op straat vanavond. In het programma gaat Danny Ghosen, bekend van Expeditie Robinson, het gesprek aan met de pedofiel die strijdt voor het verlagen van de leeftijd waarop minderjarigen vrijwillig seks mogen hebben.

Nelson vindt namelijk dat een kind van twee of drie jaar oud genoeg is om seks te hebben. In de preview is te zien hoe Danny probeert te begrijpen wat Nelson zegt. Wanneer Danny aangeeft dat een jong kind niet genoeg is ontwikkeld om vrijwillig seks te hebben, antwoord Nelson: ‘Is een kind van 2, 3 jaar dan wel ontwikkeld genoeg voor ‘heb je zin in een ijsje?’ of ‘heb je zin om naar de speeltuin te gaan?’

Om die reden wil Nelson een eigen politieke partij oprichten, die streeft naar het verlagen van de leeftijd waarop minderjarigen vrijwillig seks mogen hebben. ‘We moeten er weer een beetje naartoe dat seks niet iets heel vreemds is,’ aldus de pedofiel.

Danny Op Straat is iedere donderdag om 21.10 uur te zien op NPO 2.

Bekijk het schokkende fragment hieronder.

