Dat wordt een hete decembermaand: er is nu een adventskalender met seksspeeltjes

Dit jaar zijn adventskalenders in alle soorten en maten verkrijgbaar: van prosecco tot gin en van beauty tot chocola. De kalender van Lovehoney is waarschijnlijk de enige die voor een hete kerst zorgt: het bedrijf brengt namelijk een adventskalender met seksspeeltjes op de markt.

Voor wie het er niet heet genoeg aan toe kan gaan in de slaapkamer, is het verlanglijstje dit jaar snel gemaakt. ‘The Best Sex of Your Live’-adventskalender van Lovehoney bevat namelijk 24 sexy accessoires, waardoor jouw decembermaand absoluut niet saai zal zijn.

Elke dag feest

Handboeien, een dildo, een zweepje, een buttplug, sexy ondergoed, dobbelstenen met spannende opdrachten: elke dag dat je een vakje opent, komt er wat spannends tevoorschijn. ‘Open elke ochtend een vakje voor een goed begin van de dag of bewaar de opwinding tot de avond en geniet van een avond vol sexy plezier,’ zo luidt de beschrijving. ‘Ga aan de slag met deze geweldige seksspeeltjes, die je gegarandeerd een goed humeur bezorgen tijdens de feestdagen.’

Je bestelt deze sexy adventskalender hier nu voor 120 dollar. Dat is omgerekend iets meer dan 100 euro, maar daar heb je als het goed is dan ook een hoop plezier van.

Bron Cosmopolitan UK | Beeld iStock