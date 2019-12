Date don’ts! Déze 13 zaken leiden tot de meeste ergenissen op een date

Date don’ts, ze zijn er! Zoek jij voor NYE nog een date? Snappen we, als single wil je immers ook een avond gevuld met aandacht, complimenten en – wie weet – genegenheid. Chewsygum.com helpt je een handje, presenteert de meeste ergernissen op een date. Doe er je voordeel mee!

Uit de rondvraag bleek dat amper 32% van de deelnemers een etentje een leuk, laat staan origineel, idee vindt voor een eerste date. Toch blijft het bij uitstek de populairste activiteit voor een eerste ontmoeting. Aan deze 13 zaken bezondig jij je volgens de ondervraagden beter niet als je kans wil maken op een tweede afspraakje. Gerangschikt van meest tot minst irritant.

1. Onbeleefd zijn tegen het personeel (94%)

2. Slechte tafelmanieren (91%)

3. Luid of met de mond open eten (88%)

4. Alleen over jezelf praten (82%)

5. Je smartphone gebruiken (76%)

6. Dronken worden (67%)

7. Over je ex praten (63%)

8. Je eten niet willen delen (53%)

9. Al beginnen eten voor het gerecht van je date op tafel staat (52%)

10. Een poging doen om intiem te worden (48%)

11. Uit het bord van je date eten zonder te vragen (35%)

12. ‘Double dipping’ oftewel 2 keer achter elkaar met pakweg een friet in de saus gaan (25%)

13. Met je ellebogen op tafel eten (9%)

Side note: de deelnemers gaven ook nog aan dat je nooit aan je date moet vragen hoeveel geld zij of hij verdient en ook te directe vragen over familie en vrienden zijn uit den boze.

Date do’s

Vragen stellen over de dromen, favoriete muziek en hobby’s van je date worden dan weer wel gewardeerd. Bijna alle deelnemers gaven aan dat je het gesprek best licht en grappig houdt op een eerste afspraakje. Tenslotte bestel je beter geen burrito’s, burgers, vis of gerechten met te veel saus en veel look op het menu. Dat wordt niet aantrekkelijk bevonden.

Bron: HLN.be, beeld: iStock