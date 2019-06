Waarom mensen soms niet op komen dagen op een date

Zit je dan met je wijntje, blijkt de zogenaamde prins(es) op het witte paard niet op te dagen. Niet zo charming dus, dit afspraakje van je. Maar hoe kan het dat sommige mensen op het laatste moment besluiten niet op te dagen op een date?

Gedragswetenschapper Clarissa Silva legt uit dat het alles te maken heeft met hoe een persoon reageert op een emotionele situatie. Om soms ongemakkelijke situaties te vermijden, lopen sommige mensen er liever van weg dan de confrontatie aan te gaan. ‘Ik noem het de ‘detachment styles theory’, een theorie die ingaat op hoe je emoties ontloopt,’ verklaart Silva.

That’s a date

Volgens haar zijn er dan ook twee soorten mensen die het snelst iemand een blauwtje laten lopen door niet op te komen dagen. Het zou gaan om afwijzende of wegschuivende persoonlijkheden. De afwijzende variant is vooral bang om de foute keuze te maken en blijft daarom thuis. Dat komt doordat ‘ze zichzelf en de keuzes die ze maken niet vertrouwen.’ De wegschuivende persoonlijkheid is juist eerder bang om in de steek gelaten te worden en schuift daarom de date van zich af.

Bevestiging

Een andere reden dat mensen niet komen opdagen is volgens John D. Moore, psychotherapeut en gedragsspecialist, de behoefte aan bevestiging. ‘Sommige mensen vragen iemand mee op date omdat ze gewoon bevestiging nodig hebben. Voor deze mensen is de date zelf niet even belangrijk als de ‘ja’ die ze krijgen op de vraag zelf.’ Heel hard misschien: maar zodra jij bevestigd hebt dat je op date wil, is voor hen de lol er alweer af. Pfff. Moore zijn advies is dan ook: blijf weg van dit soort mensen. ‘Ze hebben hun bevestiging gekregen en dat is waarnaar ze op zoek waren. Nu zoeken ze gewoon een nieuwe persoon van wie ze dit kunnen krijgen.’

Bron: HLN | Beeld: iStock