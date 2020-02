Daten na je breuk? 5 signalen dat je er nog niet aan toe bent

Daten, klinkt leuk (is het soms ook, soms ook niet). Maar als je net of een tijdje terug een breuk achter de rug hebt, kan het zo zijn dat daten nog niet zo’n goed idee is. Why? Omdat je er simpelweg niet aan toe bent.

5 signalen waardoor je weet dat je er nog niet aan toe bent om weer te daten:

1. Je hebt jezelf niet voldoende tijd gegund

Heel cliché, maar zo waar, een breuk én de pijn die daarbij hoort wordt minder met de tijd. In de tussentijd vul je je dagen in bed met bakken ijs en slechte romantische komedies. Hoeveel tijd je precies nodig hebt hangt helemaal van jezelf (je gemoedstoestand). En de situatie, hoe jullie uit elkaar zijn gegaan.

Vluchten in date-avonturen is nooit goed! Helemaal niet als je jezelf niet de tijd heb gegeven om deze klap te verwerken.

2. Je vergelijkt je dates met je ex

Je denkt nog aan hem, je praat nog over hem, je checkt hem nog op social: the works. Kortom, je bent nog niet over je ex heen! Dit kan ertoe leiden dat je je dates gaat vergelijken met je ex. Never. Do. It.

3. Je wíl helemaal niet daten

Misschien heb je jezelf aangepraat, of hebben je vriendinnen dat gedaan, dat het hartstikke leuk is om weer te gaan daten. Álles zodat je van de bank komt en die pyjama inruilt voor een fatsoenlijke outfit, niet waar? Leuk en aardig, maar wie weet ben je daar nog helemaal niet aan toe. Luister daarom goed naar je eigen gevoel!

4. De break-up met je ex is niet definitief

Als je nog unfinished business (lees: een koophuis, een kat of gevoelens) hebt met je ex-partner, is het goed om eerst dat af te sluiten voordat je weer gaat daten. Dat kan namelijk voor behoorlijk complexe situaties zorgen en dat is wel het laatste wat je nu kunt gebruiken.

Zorg ervoor dat de dingen echt afgesloten zijn, en als er sprake is van eventueel weer bij elkaar komen, is daten al helemaal geen goed idee.

5. Je date uit wraak of om je weer beter te voelen

Iedereen heeft weleens met deze gedachte gespeeld. Of het gedaan, kan ook. Either way, dit is niet de goede reden om weer te gaan daten. Sterker nog: dit zijn heel duidelijke signalen dat je absoluut nog niet over je break-up heen bent. Wraak nemen op je ex of proberen je beter te voelen door je aandacht te geven aan nieuwe potentiële vriend (of vriendin), gaat je niet helpen dit hoofdstuk goed af te sluiten voor jezelf.

