Deze sterrenbeelden zijn de beste match met het teken Ram

De lente geeft ons niet alleen meer zonuren en vitamine D, maar bezorgt ons ook direct een portie lentekriebels. Oftewel: de flirt modus op straat staat volop aan. Ben je aan het daten, en is je nieuwe vlam Ram? Dan zijn jullie van succes verzekerd als jij een van déze sterrenbeelden bent.

Rammen zijn geboren tussen 21 maart en 21 april. Ze zijn vaak recht voor z’n raap en echte doorzetters, en zo zijn ze ook in de liefde. Ze spelen geen spelletjes en doen niet geheimzinnig als ze je leuk vinden. Want dan hebben ze maar één doel, en dat is jou veroveren. Ze zijn de beste match met gepassioneerde, vurige en zelfverzekerde mensen.

Boogschutter

Boogschutters zijn doorgaans zeer krachtige, gepassioneerde, vurige mensen die niet bang zijn om hard te werken. Als ze iets in hun hoofd hebben gaan ze ervoor en ze zijn erg gehecht aan hun vrijheid. Avontuur staat bij dit sterrenbeeld hoog in het vaandel, en daarom zijn ze een perfecte match met de Ram. Deze sterrenbeelden vormen samen een sterk koppel dat zich niet snel zal vervelen. Pas wel op dat jullie niet roekeloos worden. Sóms is eerst nadenken en dan doen geen slecht idee.

Weegschaal

De Ram heeft energie voor tien en kan soms maar moeilijk stilzitten. Ook beslissingen kan dit sterrenbeeld soms wat snel nemen. En daarom is het een perfecte match met Weegschaal, want deze kan wat rust in de tent brengen. En dat is in het drukke leven van Rammen soms best welkom. Een typisch geval van tegenpolen die elkaar aantrekken, dus.

Tweelingen

Rammen en Tweelingen zullen veel van zichzelf in de ander herkennen. Ze hebben dikwijls dezelfde avontuurlijke geest en hetzelfde spontane karakter. Hierdoor kan een relatie met deze sterrenbeelden heel gemakkelijk verlopen en moeiteloos gaan. Ze zijn beiden vurig, waardoor het soms wel kan botsen. Maar dit zorgt er bij hun meestal voor dat ze beiden op scherp blijven staan, waardoor ze altijd kunnen blijven groeien.

Bron: JAN Magazine, Glamour | Beeld: Getty