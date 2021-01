Online daten is populairder dan ooit. Wat wil je ook, in tijden van lockdown? Toch is het niet alleen maar fun en games, want er is online veel sprake van body shaming. Dating- en netwerkapp Bumble kondigt daarom een ban tegen bodyshamers aan.

Bij Bumble hebben vrouwen de power. Zij moeten de eerste stap zetten wanneer er een match is, door de openingszin te starten. Om dit een zo fijn mogelijke ervaring te maken, hebben de makers van de app vandaag aangekondigd korte metten te maken met body shaming.

Zero tolerance op Bumble

De populaire app werkt hun algemene voorwaarden bij en verbiedt daarmee ongevraagde denigrerende opmerkingen over het uiterlijk van iemand expliciet. Dit geldt ook voor taal die als racistisch, vetfoob, homofoob of transfobisch kan worden beschouwd. Hiermee is Bumble een voorloper, want het is een van de eerste dating apps die expliciet body shaming-taalgebruik weigert.

Ongepast gedrag? Ciao!

Alle Bumble-profielen modereert de app vanaf nu. Ook opmerkingen die gemaakt worden via de chatfunctie en als niet prettig, racistisch of anderszins ongepast worden gezien, detecteert de app vanaf nu. Wanneer een gebruiker ongepast en body shaming-taal gebruikt via de chatfunctie of dit in hun profiel hebben staan, krijgen ze eerst een waarschuwing. Veranderen ze niet? Dan verwijdert Bumble ze zonder pardon uit de app.

Heftige cijfers

En dat is hard nodig, want uit onderzoek blijkt dat maar liefst 2 op de 3 mensen online vaker ongevraagde opmerkingen over hun uiterlijk ontvangen. Ook gaf 83 % aan dat ze zich tijdens het daten eerder lichamelijk beoordeeld voelen dan op andere gebieden van het leven. Dat moet veranderen, aldus Naomi Walkland, Bumble’s Marketing Director voor Europa: ‘We hebben een nultolerantiebeleid voor racistische en haat gedreven uitlatingen, beledigend gedrag en intimidatie. We aarzelen niet om iemand definitief uit de app te verwijderen als er zich herhaalde incidenten of bijzonder schadelijke opmerkingen voordoen.’

Bron: Bumble | Beeld: Getty