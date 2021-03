Dating-expert tipt: zó valt je online profiel het meest op

In deze barre tijden is daten een vak apart. Wat zeg ik, het is op zijn zachtst gezegd een lastige klus. Hoe gezellig appen ook is, de tijd dat je weer een date kunt hebben zónder naar huis te moeten racen door die verrekte avondklok klinkt hemels. Maar tot het zover is kun je met deze tips je profiel laten shinen als nooit tevoren.

En dat is handig, want dan kun je nu gezellig appen en straks als de wiedeweerga de kroeg in duiken met je potentiële nieuwe vlam.

Het perfecte profiel

Dating-expert en Hinge-oprichter Logan Ury vertelt aan Stylecaster dat er een aantal dingen zijn waar je op moet letten als je een online datingprofiel aanmaakt. Je zou misschien denken dat een paar leuke selfies voldoende zijn, maar volgens de expert is niets minder waar.

Show je ware zelf

Natuurlijk plaats je geen lelijke foto’s van jezelf, maar het is volgens Ury belangrijk om écht je ware zelf te tonen op je dating-profiel. Hij vertelt dat de eerste foto eentje van je gezicht moet zijn. En welke foto’s kun je beter achterwege laten? ‘Gebruik geen foto’s met filters of een zonnebril, want die maken het moeilijker om te zien hoe je eruitziet. Zorg ook voor een combinatie van verschillende soorten foto’s, waaronder ten minste één foto van je hele lichaam en een foto waarop je een activiteit ziet die je leuk vindt.’

Wees uitgebreid Als je het leuk vindt om iets in je biografie te zetten – wat de dating-expert ten zeerste aanraadt – is het handig om niet te kort en bondig te willen zijn. Ury: ‘Op die manier kun je misschien wel grappig en gevat overkomen, maar wordt het totaal niet duidelijk wie je bent en wat je leuk vindt. Uitgebreidere informatie en langere zinnen raad ik daarom aan.’ De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Wees specifiek

Ook is het aan te raden om niet te vaag te zijn en geen doekjes te winden over wat je zoekt op de app. Ben je op zoek naar gewoon wat gezelligheid in coronatijd, een losse fling of ben je op zoek naar ware liefde? ‘Wees niet bang om dit duidelijk te maken. Als je het kunt aanvinken, dóe dit dan.’

Vragenvuur

En heb je een match? Houd het gesprek dan fris en wees niet bang om van onderwerp te veranderen of gerichte vragen te stellen. ‘Stel vragen als‘ Wat is iets waardoor je de tijd uit het oog verliest? ’Of‘ Wat is je favoriete liedje? ’Uit onderzoek blijkt dat het stellen van persoonlijke en doordachte vragen de beste manier is om iemand te leren kennen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty