Online daten: stiekem is het best wel een gedoe. De ene keer word je aan het lijntje gehouden, dan word je weer geghost. En dan hebben we het nog niet eens gehad over stomme openingszinnen, catfishes en dat eindeloze small talken. Maar er is goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe datingapp op de markt die al dit dateleed wil voorkomen. Hoe? Door alleen op donderdagen te werken.

Tinder, Happn en Bumble move over, want hier is Thursday. Dit is een datingapp die, zoals de naam al doet vermoeden, alleen op donderdagen werkt. Klinkt misschien als inefficiënt, maar het tegendeel is waar. Dankzij deze app is het alleen op donderdagen mogelijk om te swipen, te chatten en af te spreken.

Datingapp voor donderdagen

Dat scheelt je zeeën van tijd, want hierdoor blijf je niet in eindeloze small talk hangen. De makers verwachten dat ze met deze app het aantal effectieve dates verhogen, juist door maar één dag per week actief te zijn. Wie de makers achter Thursday zijn? Twee vrijgezelle mannen uit Londen die liever anoniem willen blijven. Hmm, mysterieus!

De makers vertellen

De anonieme makers vertellen over hun nieuwe uitvinding: ‘We waren dat eindeloos swipen helemaal zat. Het gebruik van datingapps zou spannend en leuk moeten zijn, maar op den duur werd het gewoon vermoeiend. Een match stelt amper nog iets voor, omdat er bijna niet wordt gekletst of voorgesteld om op date te gaan.’

Dezelfde avond afspreken

Ze willen dan ook een bepaald soort mensen aantrekken met hun app. Het liefst gebruikers die dezelfde avond nog willen afspreken. ‘We willen veranderen hoe mensen nadenken over online daten. We willen singles aantrekken die echt zin hebben om te kletsen en te daten. Hopelijk lukt dat als we onze app beschikbaar maken op één dag in de week.’

Assepoester-effect

De app beschikt over een soort Assepoester-effect. Elke donderdag om middernacht wordt je account namelijk gereset: alle gesprekken en matches verdwijnen. Dit stimuleert je om dezelfde dag nog werk te maken van je match en met hem of haar op date te gaan. ‘Het vraagt lef om iemand die je nog maar net ontmoet hebt, te vragen om samen op stap te gaan. Maar het feit dat Thursday serieuze daters en gelijkgestemden aantrekt, moet je toch wat vertrouwen geven’, aldus de makers.

Wanneer te gebruiken?

Ben je enthousiast geworden over Thursday en wil je de app graag gaan gebruiken? Dan moet je even wachten tot juni. Volgende maand wordt de app namelijk in Londen en New York gelanceerd. Vanaf juni kan ook de rest van Europa er gebruik van maken. Inmiddels hebben 95.000 geïnteresseerde gebruikers zich al aangemeld.

Bron: HLN | Beeld: Getty Images